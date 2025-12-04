Universitat
La URV crea una base de dades amb prop de 4.000 immobles confiscats pel franquisme
El treball finançat pel Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica serà obert i consultable properament
El grup de recerca ISOCAC (Història, Societat, Política i Cultura des de Catalunya al Món) del Departament d'Història i Història de l'Art de la URV ha creat una base de dades amb prop de 4.000 béns immobles confiscats pel franquisme després de la Guerra Civil. El treball serà obert i consultable properament i està finançat pel Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica. El resultat d'aquest espoli d'edificis, però també de diners i d'altres materials, va suposar, especialment en el cas de Catalunya, que quedés «desfeta» la important xarxa associativa que s'havia anat creant i que no es va recuperar fins als anys noranta.
La base de dades s'ha nodrit sobretot de documents oficials com ara la llei de confiscacions de 1939 i el llibre d'actes que el règim va crear entre 1940 i 1950 amb els béns confiscats a les associacions, sindicats i cooperatives que considerava que tenien un «caràcter sindical marxista», i que majoritàriament van passar a la Delegación Nacional de Sindicatos (DNS). També s'han consultat altres documents i s'han fet buidatges bibliogràfics d'estudis ja existents.
Aquesta base de dades, pot servir de base per a possibles reclamacions, com la demanda que ha interposat recentment l'Ajuntament de Caldes de Montbui contra l'Estat per al rescabalament del patrimoni municipal espoliat.