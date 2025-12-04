Habitatge
Tarragona, on més es pot negociar el preu de compra d'un habitatge a Catalunya
Girona, per contra, és la ciutat amb menys marge
Tarragona és la capital de província catalana amb més marge per negociar la compra d'un habitatge, seguida de Barcelona i Lleida, segons el portal immobiliari Fotocasa.
Girona, per contra, és la ciutat amb menys marge, és a dir, on hi ha una diferència menor entre preu ofertat i demandat per adquirir un habitatge.
La directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos, ha assenyalat en un comunicat que «és habitual que la demanda busqui preus més ajustats a la seva realitat financera i que quan l'oferta no acompanya, la bretxa es dispari. Davant d'aquest desfasament, la principal forma d'arribar a un acord és a través de la negociació».