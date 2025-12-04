Societat
Tarragona acull per primera vegada el Campionat d'Espanya de Rubik
La competició serà aquest cap de setmana al Palau d'Esports Catalunya
Aquest cap de setmana el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona acollirà per primera vegada el Campionat d’Espanya de Rubik. A més, diumenge se celebra la cinquena edició de la Imperial Tarraco Trail, una de les cites més assenyalades de la temporada que inclou quatre curses de disciplines diferents.
Entre el 6 i el 8 de desembre, tindrà lloc al XX Campionat d’Espanya de Rubik 2025 de l’Associació Espanyola d’Speedcubing i l’Associació Catalana d’Speedcubing. Es tracta de la màxima competició nacional de resolució de cups de rubik a contrarellotge que se celebrarà al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània. De dissabte a dilluns, es preveu que competeixin fins a 340 participants procedents d’arreu d’Espanya i de 25 països d'arreu del món.
En el transcurs de la competició es faran proves de resolucions de cubs de diferents tipologies i dificultats, des dels clàssics de 3x3x3, fins a més complexos de 7x7x7, piramidals, pentagonals o resolucions a cegues. Les finals de totes les categories tindran lloc durant els tres dies de competició i l’entrega de premis se celebrarà dilluns dia 8 a partir de les 19:25 h.
L'entrada per veure la competició en directe té un preu de 5 euros i dona accés als tres dies de competició.
5a Imperial Tarraco Trail
El mateix diumenge, 7 de desembre, arribarà la 5a Imperial Tarraco Trail, organitzada pel Club Alliberadrenalina i amb el suport i col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona i Tarragona Esports. Aquesta és una de les seves competicions més destacades, ja que inclou, en una mateixa jornada, quatre curses de modalitats diferents: la Imperial Trail TGN (26 km), la Trail TGN (15 km i prova puntuable per la Lliga Trail TGN), la Caminada TGN (14 km) i la Marxa Nòrdica TGN (14 km i única prova puntuable pel Circuit Català de Marxa Nòrdica de la FEEC).
Totes les curses començaran a les 9.30 hores des del complex esportiu municipal de Sant Salvador a excepció de la Imperial Trail (26 km), que començarà a les 9:00 h. Els recorreguts de la prova, que ja ha superat les 500 persones inscrites, es desenvoluparan pels senders i boscos dels voltants del Pont del Diable.