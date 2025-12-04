Nadal
El Port de Tarragona programa més de 60 activitats durant el Nadal
Amb l’encesa de l’arbre del Serrallo i la il·luminació nadalenca del Moll de Costa es va iniciar la programació de ‘La màgia de la llum’
El Port de Tarragona ha presentat la seva programació nadalenca sota el lema Nadal de Somni – La màgia de la llum’, que inclou més de 60 activitats i espectacles gratuïts que ompliran el Moll de Costa fins al 6 de gener de 2026.
La presentació oficial del programa ha tingut lloc aquest 4 de desembre, tot i que la màgia va començar el passat 29 de novembre amb l’encesa de les llums de l’arbre del Serrallo i la il·luminació del Moll de Costa.
Per Nadal, cada racó del Port s’omplirà d’activitats per a totes les edats: tallers creatius, espectacles familiars, música, dansa i tradicions populars com les colles castelleres, la Cucafera, els Nanos o la Vibrieta. Una de les propostes més esperades serà el Magatzem Reial al Refugi 1 del Moll de Costa, un espai màgic on els infants podran lliurar les seves cartes als Reis Mags d’Orient. La programació també inclourà un espai gastronòmic amb food trucks, que convertirà el Moll de Costa en un punt de trobada on compartir moments, sabors i emocions.
Entre les activitats destaquen els viatges amb la ‘golondrina’, que incorporen música a bord per convertir cada trajecte en una experiència sensorial plena de llum i calma. El videomapatge transformarà de nou la façana del Tinglado 1 en un llenç vibrant, i un espectacle de circ aportarà ritme i fantasia al port. Per al públic més gran, la festa de swing recuperarà l’energia del ball social amb un ambient festiu i inclusiu.
Un altre dels grans pols d’atracció serà el Magatzem Reial, que obrirà les seves portes perquè infants i famílies puguin lliurar les cartes i viure de prop la màgia prèvia a l’arribada dels Reis. L’espai es convertirà en un punt de pas imprescindible, amb una ambientació cuidada que reforçarà la il·lusió i farà créixer l’experiència nadalenca al barri.
La ciutadania tornarà a tenir un paper clau en la 14a Cursa Solidària de la Marató de 3Cat, una activitat que consolida l’esperit col·lectiu i el compromís amb les causes socials. A més, el Tinglado 1 s’omplirà en la 34a edició de la Marató per rebre trucades solidàries en una jornada de gran participació i emoció compartida.
El programa inclou el tradicional concert de Nadal, un punt de trobada per celebrar la música i l’esperit d’aquestes festes. El 30 de desembre de 2025, el Tinglado 1 acollirà el Concert de Nadal de la JOIC, una proposta musical que portarà al públic l’energia i el talent de la Jove Orquestra InterComarcal.
D’altra banda, el 31 de desembre del 2025, Tarragona viurà dues cites esportives molt arrelades: el bany de Sant Silvestre, on els més valents s’endinsen a les aigües fredes per acomiadar l’any, i la cursa de Sant Silvestre, que aplega corredors i corredores de totes les edats pels carrers de la ciutat.
La programació culminarà amb l’arribada dels Reis d’Orient, que desembarcaran al port per saludar, a grans i petits, i iniciar la tradicional cavalcada. Un acte emblemàtic que cada any omple els molls d’emoció i que tanca el calendari festiu amb una explosió d’entusiasme i llum. Ses Majestats desembarcaran a les 18h del 5 de gener de 2026, rebuts per la música, les llums i la il·lusió de grans i petits que ompliran el moll. Enguany, la celebració es clourà amb un castell de focs artificials que il·luminarà el cel del litoral tarragoní, marcant l’inici d’una nit plena d’emoció i tradició.
Totes les activitats són gratuïtes, amb aforament limitat o reserva prèvia en alguns casos i, es poden consultar a l’agenda cultural al següent ENLLAÇ.