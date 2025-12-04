Patrimoni
El Pla de Gestió de Tàrraco es presenta aquesta tarda al Pretori
La Generalitat organitza una jornada especial per commemorar el 25è aniversari de la declaració de la Unesco
La Generalitat de Catalunya organitza avui una jornada especial que girarà entorn de la gestió del patrimoni mundial de Tàrraco en l’any que es commemora el 25è aniversari de la declaració de la Unesco. L’esdeveniment busca exposar què suposa formar part de la llista de patrimoni mundial de la UNESCO, reflexionar sobre què s’ha dut a terme i com ha repercutit aquesta inscripció durant aquests 25 anys. La jornada durarà de 9.30 a 16.30 hores i se celebrarà a la Sala del sarcòfag del Pretori. El gran moment arribarà a les 16 hores, ja que es presentarà el pla de gestió del Conjunt Arqueològic de Tàrraco, un document llargament esperat. La presentació anirà a càrrec de Maite Miró, cap del Servei del Patrimoni Arqueològic i Palenteològic; de Marina Miquel, subdirectora general del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic; de Joaquim Borràs, director general de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura; i de Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona.
Un document de planificació dels monuments que reclamava l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura i que es va iniciar l’any 2014. D’aquesta manera, la ciutat compleix amb els requisits de l’ens i entrega un full de ruta amb el qual compten un 30% de les ciutats patrimoni mundial d’Espanya.
Tenir la distinció de Patrimoni de la Humanitat comporta complir amb les exigències de conservació i planificació de la UNESCO. I elaborar el pla de gestió era una demanda des de feia anys. De fet, el Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS), organisme associat a la UNESCO que vetlla per la conservació, protecció i promoció del patrimoni cultural, ja havia fet saber al consistori i a la Generalitat que calia enllestir el document amb celeritat.
Els plans de gestió del patrimoni mundial són els instruments de planificació que la UNESCO considera necessaris per als béns culturals i naturals catalogats com a Patrimoni Mundial. El de Tàrraco es va començar a elaborar l’any 2014 i inclou els monuments de la ciutat, però també espais com Centcelles, la Vil·la dels Munts o l’Arc de Berà.