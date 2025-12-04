Patrimoni
El MNAT ultima la selecció del nou director en un moment clau pel recinte
Deu persones s’han presentat al concurs públic per l’alt càrrec, però només dues han sigut admeses
El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) ultima el relleu de Mònica Borrell a la direcció. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACPC) va obrir fa mesos el procés de selecció i aquesta setmana ha publicat el llistat definitiu d’admesos i exclosos. S’hi han presentat deu candidats, però només dos han sigut admesos. Per motius de confidencialitat, no s’han publicat els seus noms.
La majoria de persones excloses ho han sigut per no acreditar la suficient experiència en llocs de responsabilitat en l’àmbit museístic. Segons les bases publicades, es demana una experiència d’un mínim de tres anys en aquestes funcions. Altres candidats no han sigut seleccionats per no acreditar els coneixements necessaris sobre museologia i sobre la temàtica del MNAT. Més enllà, un dels requisits d’aquesta primera fase és elaborar un projecte de futur del MNAT, on es recullin els «aspectes de funcionament i línies programàtiques» a impulsar en els anys vinents en el Museu d’acord amb els objectius de l’estratègia Museus 2030 Pla de Museus de Catalunya.
La retribució d’aquest alt càrrec serà de 65.233,96 euros anuals, en 14 pagues, amb una jornada laboral superior a la normal. El concurs passarà ara a una segona fase, on es faran entrevistes als candidats admesos, que també hauran de defensar el projecte presentat. La Comissió de valoració estarà integrada per dos membres en representació de l’ACPC, dos membres representants del Departament de Cultura, i un membre representant relacionat amb l’àmbit específic del museu.
De cara al 2026
L’ACPC no té un termini determinat de resolució del concurs, però tot apunta al fet que el nou director es donarà a conèixer a inicis de l’any vinent. Aquesta nova persona serà la que dirigirà el MNAT en el procés de formació del Consorci de Tàrraco. En la primera fase de constitució, els serveis i personal vinculats al Museu d’Història de Tarragona (MHT) i al MNAT s’integraran al Consorci, amb un total de 52 treballadors municipals i 28 de la Generalitat, als quals s’afegiran 9 noves incorporacions, tal com es va explicar fa mesos.
A banda, aquest nou director estrenarà el nou projecte museogràfic, així com la rehabilitació integral de l’edifici, que permetrà la reobertura de l’espai. L’objectiu del MNAT és reobrir amb una nova exposició que esdevingui un «referent» de l’època romana de Catalunya. Una nova persona per estar al capdavant del futur del MNAT.