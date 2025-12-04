Mobilitat
L'Ajuntament de Tarragona obre l'oficina d'atenció a la ciutadania de la ZBE
La Zona de Baixes Emissions començarà a funcionar el proper 31 de desembre
L'Ajuntament de Tarragona ha posat en funcionament aquesta setmana l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de la Zona de Baixes Emissions. Aquest servirà per esclarir tots els dubtes que tingui la ciutadania sobre la implantació de la mesura. Aquesta està situada a l’OMAC, situat al número 59 de la Rambla Nova, on un equip de quatre persones els atendrà de 8 a 15 hores. També es pot trucar al 977 053 077 o escriure a zbe@tarragona.cat.
La consellera de Mobilitat Sonia Orts ha volgut destacar que «la implantació de la ZBE és un repte important que genera inquietud en la ciutadania. Per aquesta raó, obrim un espai per d'aclarir totes les qüestions que puguin sortir, no volem deixar ningú enrere».
La zona de baixes emissions és una mesura de la Unió Europea que afecta tots els municipis de més de 50.000 habitants, encaminada a reduir la contaminació ambiental produïda pels vehicles de motor i a millorar la salut de les persones.
Paral·lelament, aquest divendres s’acabarà amb la instal·lació de les 45 càmeres de lectura de matrícules pel control d’accessos i sortides de la ZBE. La setmana vinent, finalitzarà la instal·lació dels panells d’informació dinàmica i els sensors de qualitat de l’aire. Per acabar, la plataforma de gestió de la ZBE i la senyalització vertical i horitzontal, s’enllestirien a finals de mes.
Campanya de comunicació
Aquesta setmana també s’inicia una intensa campanya de comunicació per tal de preparar l’inici de la ZBE de Tarragona. Per una banda, s’han començat a repartir cartes a les llars de la ciutat on s’inclou un quadríptic amb els principals dubtes i respostes de la implantació de la ZBE. Per l’altra, també s’està desplegant una campanya de publicitat exterior que inclou banderoles, cartells, culeres de bus, opis entre d’altres. També estan previstes insercions publicitàries durant aquest mes de desembre.
A més, s’iniciarà també una campanya conjunta als aparcaments com als autobusos municipals, que inclou la instal·lació de cartells i el repartiment de flyers a la ciutadania.
ZBE a Tarragona
La ZBE de Tarragona entrarà en funcionament el dia 31 de desembre, de dilluns a divendres laborables de 7 a 19 h. En aquest franja podran accedir a la ZBE els vehicles amb el distintiu ambiental (C, B, ECO o O) o aquells que estiguin registrats a la base de dades de vehicles autoritzats. A més, cal tenir en compte que fins al 31 de desembre de 2026, els vehicles sense etiqueta de les persones domiciliades a Tarragona poden accedir a la ZBE sense restriccions, i a partir d’aquesta data caldrà que tramitin una autorització si compleixen amb els requisits previstos.
La ZBE de Tarragona té previstes algunes autoritzacions per aquells vehicles sense etiqueta. Algunes d’aquestes son automàtiques, com la dels vehicles de les persones empadronades a Tarragona, o els vehicles que accedeixen a aparcaments públics municipals o concessionats dins la ZBE o les 12 autoritzacions per accés esporàdic pels vehicles de fora de la ciutat que no disposin d’etiqueta.
A més d’aquestes autoritzacions automàtiques, n’hi ha d’altres que s’han de tramitar a través del registre de vehicles que properament estarà operatiu. És el cas dels vehicles de transport de persones amb mobilitat reduïda, els de les persones amb rendes baixes, els vehicles que aparquin a aparcaments privats dins la ZBE, els serveis essencials o d’emergència, entre d’altres. Les 24 autoritzacions disponibles es poden consultar a www.tarragona.cat/zbe.