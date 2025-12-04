Política
Junts suspèn les eleccions per escollir la nova executiva local a Tarragona
La formació sobiranista ha detectat que una de les candidatures ha vulnerat la normativa que regia els comicis
Junts per Catalunya ha suspès les eleccions per escollir la nova executiva local del partit a la ciutat de Tarragona. La formació ha pres aquesta decisió després de detectar que una de les candidatures havia vulnerat les normes que regien els comicis que havien de començar ahir i finalitzar aquesta tarda. Arran d’aquesta irregularitat, la votació ha quedat paralitzada fins que es determini una nova data per a la seva celebració.
Els militants tarragonins van conèixer la decisió aquest dimecres al matí, quan la Sindicatura Electoral de JxCat va emetre una resolució en la qual exposava que «s’han anat succeint diverses vulneracions d’aquestes normes per part d’una de les candidatures, que han estat comunicades i gestionades de manera individual». A més, ahir l’òrgan va rebre «una nova queixa que posa de relleu la realització reiterada de certes activitats restringides per la normativa vulnerada».
Segons fonts del partit, un militant hauria rebut un missatge de Whatsapp per part del «sector crític» de Junts a Tarragona demanant el seu vot per la candidatura «Junts per ser més» encapçalada per Josep Maria Llort. L’afectat hauria denunciat davant la Sindicatura Electoral l’ús del seu número de telèfon sense el seu consentiment.
Des de la llista de Llort reconeixen haver contactat amb militants del partit, ja que «no s’ha celebrat cap assemblea perquè els candidats puguem explicar els nostres programes electorals». «Creiem que era el més lògic», apunten. «Vam demanar el cens dels militants tarragonins a Barcelona», explica el mateix Llort, qui assegura que «vam demanar la cessió del local del partit a la ciutat i ens van denegar la petició». D’altra banda, assegura que persones partidàries a la seva candidatura també «han rebut trucades de l’altra llista i s’ha denunciat davant la Sindicatura».
«Desigualtat d'oportunitats»
L’altra candidata a la presidència de l’executiva local, Belén Riola, no ha volgut fer declaracions respecte a la suspensió de les eleccions i es manté a l’espera dels pròxims passos per part de la Sindicatura, que ha paralitzat el procés després d’estimar que aquesta irregularitat «ha generat desigualtat d’oportunitats de les llistes presentades».