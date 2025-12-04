Successos
Cinc persones ferides lleus en un xoc frontal a l'N-340 a Tarragona
Un cotxe i una furgoneta han topat i com a conseqüència un d'ells ha bolcat
Cinc persones han resultat ferides lleus a primera hora del matí en un xoc frontal a l'N-340 a Tarragona. Segons explica el Servei Català de Trànsit (SCT), el xoc entre una furgoneta i un cotxe ha tingut lloc a les 06.52 hores al punt quilomètric 1.173. Fins allí s'han desplaçat Mossos d'Esquadra, dos unitats de Bombers de la Generalitat i el cinc ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Segons ha confirmat Bombers, com a conseqüència de la topada la furgoneta ha bolcat i el seu conductor ha quedat atrapat mecànicament. El professionals han hagut de fer tasques d'excarceració per extreure'l del vehicle accidentat. També han hagut de treballar en la fuita del combustible.
Pel que fa als ferits, cinc persones han resultat ferides. Tres d'elles han estat traslladades fins a l'Hospital de Santa Tecla amb pronòstic lleu i dues més fins a l'Hospita Sant Joan XXIII amb estat lleu.
La via ha estat tallada completament al trànsit i s'han fet desviaments per la rotonda que limita amb Altafulla. La circulació s'ha restablert a les 08.23 hores.