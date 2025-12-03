Protesta
Bombers voluntaris de Tarragona presenten una demanda contra la Generalitat reclamant drets laborals
Avisen que el 50% dels efectius mobilitzats en els dispositius pels aiguats i els incendis de l'Ebre són voluntaris
Una norantena de bombers voluntaris dels parcs de Tarragona i l'Ebre han presentat una demanda contra la Generalitat per reclamar drets laborals. Consideren que la feina que fan no és un voluntariat, sinó «anar a treballar». Per això, exigeixen que se'ls doni d'alta a la Seguretat Social i lamenten que tinguin un mínim d'hores de pràctiques mensuals.
«Som els bombers rider de l'administració, bombers low cost», ha etzibat el president de Bombers Precaris en Lluita, Daniel Sitjà. Un bomber voluntari del parc de Batea (Terra Alta) ha explicat que el 50% dels efectius mobilitzats en els darrers episodis d'aiguats i d'incendis forestals a l'Ebre són voluntaris. En el total de Calalunya, preveuen presentar 400 demandes abans d'acabar l'any.
Aquest dimecres al matí, una trentena de bombers voluntaris dels parcs de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'han concentrat a les portes de l'Audiència Provincial de Tarragona amb l'objectiu de presentar una demanda contra la Generalitat per reclamar drets laborals. Asseguren que una norantena de persones donen suport a la reclamació, dels 300 bombers voluntaris que hi ha aproximadament a la demarcació.
El mes passat van presentar la demanda conjunta a Lleida, aquest dimecres a Tarragona i les pròximes setmanes ho faran a Barcelona i a Girona. El president del col·lectiu ha dit que estan en «conflicte» amb la Generalitat. «Ja n'hi ha prou de sortir a apagar foc sense cobertura ni seguretat social, ni prevenció de riscos laborals, ni materials ni vehicles dignes», ha exclamat.
Defensen que no són voluntaris, sinó que fan «la mateixa feina que la resta de bombers». De fet, lamenten que se'ls exigeixi unes hores mínimes de pràctiques mensuals i estar disponibles a temps complet. «Hem d'estar sempre a la seva demanda, a cop de telèfon», ha manifestat. «Ens posen una app al mòbil i hem de fer un mínim de 600 hores, si no ens fan fora». També ha explicat que els paguen 10 euros bruts l'hora «per sortir a apagar incendis».
La demanda principal és que se'ls doni d'alta a la Seguretat Social. «Si d'aquí a uns anys tenim un càncer de pulmó, qui ho pagarà? Contingència comuna? Després d'haver donat la vida pel servei», s'ha preguntat el president de Bombers Precaris en Lluita. Sitjà ha dit que són els «bombers low cost», els riders de l'administració». «Prou d'uberització», ha exigit.
50% de bombers voluntaris en aiguats i incendis
Un bomber voluntari del parc de Batea, Jordi Morera, ha explicat que el 50% dels efectius que han treballat en els dispositius dels aiguats de l'octubre a les Terres de l'Ebre i de l'incendi forestal de Paüls (Baix Ebre) eren voluntaris. «El que demanem és que se'ns reconegui que estem treballant, no estem fent de voluntaris, estem treballant de bomber», ha insistit.