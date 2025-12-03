Diari Més

Tarragona reobre la Torreforta com a nou Espai Familiar de Ponent

L’antiga masia acull les oficines del CIS, així com altres serveis socials del barri

Imatge de la visita a la Torreforta amb motiu de la seva reoberturaJuan Carlos Borrachero

L’antiga masia de la Torreforta ha reobert avui les seves portes, convertida en el nou Espai Familiar de Ponent, un equipament destinat a l’acompanyament i el suport socioeducatiu d’infants, adolescents i famílies. Així, ara l’edifici acull les oficines del Servei d’Intervenció Socioeducativa de Ponent, fins aleshores repartides entre el Centre Cívic de Torreforta i les escoles municipals.

«La reobertura de la Torreforta representa un pas ferm en el compromís de l’Ajuntament i de l’IMSST en la protecció i el benestar dels infants i adolescents, i per extensió, de les seves famílies. Quan parlem d'infància no parlem només d'una etapa vital, parlem de drets, de dignitat i d'oportunitats. Cada nen i nena mereix créixer en un entorn segur per desenvolupar-se plenament», ha assegurat l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, durant l’acte d’obertura. 

També ha posat en valor la recuperació de l’edifici històric, «un espai emblemàtic per al barri i per a la ciutat, que torna a tenir vida al servei de la comunitat». «Volem que aquest edifici sigui un referent per a la infància i les famílies, una mostra clara de la nostra aposta per la igualtat d’oportunitats i la inclusió», ha subratllat el batlle.

A més del SIS, l’equipament també allotjarà serveis com el SOAF Servei d’Orientació i Atenció a Famílies), el SIFE (Servei d’Integració en Famílies Extenses), i el SEAIA (Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i Adolescència). «Aquest Espai Familiar és molt més que un servei, és un espai d’acompanyament a històries de vida», ha remarcat la consellera de Serveis Socials, Cecilia Mangini. 

«La posada en marxa d’aquest espai és un pas fonamental per assegurar el benestar dels menors i també per a donar eines a les famílies que afronten una situació de vida complexa. Creiem que aquest projecte contribuirà a generar oportunitats i a consolidar un model d’atenció més proper, preventiu i transformador», ha afegit.

Un edifici amb història

La masia va ser construïda durant el segle XVII com a torre de defensa de la ciutat. Posteriorment, va tenir usos militars durant la Guerra del Francès, i es va fer servir com a refugi durant la Guerra Civil. L’edifici, que ja havia albergat la seu de l’IMSST entre 1993 i 2015 i posteriorment la del Patronat Municipal d’Esports fins al 2017, ha romàs en desús fins ara. 

Aquest consta d’una planta baixa i tres pisos superiors que combinen zones administratives, sales de treball, despatxos d’atenció i espais polivalents. També s’ha recuperat la zona exterior, que es destinarà a usos comunitaris. El pressupost destinat a l’obertura de l’immoble ha estat de 265.181,39 euros.

