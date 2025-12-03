Municipal
Tarragona posa en marxa un pla de xoc de neteja intensiva al polígon Riu Clar
Es recolliran residus i es tallaran les males herbes aquest desembre, com ja s’ha fet a les Gavarres, Entrevies i Francolí
L’Ajuntament de Tarragona ha impulsat un pla de xoc de neteja intensiva als polígons comercials i industrials de la ciutat. Aquest es va posar en marxa a l’octubre, passant primer per les Gavarres i, posteriorment, per Entrevies i el Francolí. Durant aquest mes de desembre, serà el torn del polígon Riu Clar, que presenta una superfície —112,7 hectàrees— força superior a la resta.
Ahir, es van iniciar els treballs en aquest parc empresarial situat al nord de la ciutat. El dispositiu estava format per cinc peons amb desbrossadores per tallar herbes i recollir-les, una escombradora per a retirar petits residus i vegetació dispersa per la calçada, i un vehicle regador per fer la neteja amb aigua. Les deixalles acumulades més grans es recollien amb una pala carregadora, mentre que, en els llocs amb menys accessibilitat, s’utilitzava un vehicle tipus bagul amb diferents operaris que feien tasques a mà.
«Els polígons són els grans oblidats», afirmava la consellera de Neteja, Sonia Orts. L’edil recordava que el nou contracte de la brossa —activat fa un mes— inclou un servei regular de neteja en aquests complexos que fins ara no existia. El consistori, però, no ha volgut esperar fins al març, que és quan es posarà en marxa, i ha decidit impulsar aquest pla de xoc: «Estem fent també una campanya de retirada dels cotxes abandonats, que donen molt mala imatge». Segons les dades de la Guàrdia Urbana, s’ha detectat la presència de fins a 71 vehicles durant el 2024 i 2025.
Reunió amb els empresaris
La setmana passada, la consellera Orts es va reunir amb els empresaris del polígon Riu Clar, els quals havien manifestat el seu malestar per l’estat de degradació que presentaven els carrers del parc. La sisena tinenta d’alcalde tornarà a trobar-se amb ells al febrer per explicar-los com funcionarà el servei recurrent de neteja que es posarà en marxa a la primavera. «Hi haurà un dispositiu que passarà setmanalment i altres dos que ho faran mensualment», explicava l’edil, qui apuntava que «falta concretar quins dies passaran per cada carrer». Una altra de les grans novetats és que el servei de recollida de residus porta a porta s'emportarà també, a partir del març, la fracció vidre i la d’envasos lleugers.
«Des de Tarragona Impulsa vam considerar que era necessari crear aquesta interlocució amb els polígons», remarcava la consellera de Comerç i Promoció Econòmica, Montse Adan, qui explicava que a l’octubre ja es va produir una reunió amb els empresaris, on hi era també la Cambra de Comerç de Tarragona. «Estem a l’espera d’un informe definitiu on cada polígon estableixi les seves necessitats i prioritats», detallava la primera tinenta d’alcalde, qui assegurava que «una de les principals preocupacions era la neteja». En aquest sentit, Adan remarcava la importància de millorar la imatge dels polígons, que «són un motor econòmic de la nostra ciutat i hem d’ajudar-los a ser els més competitius possibles».