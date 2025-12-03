Cultura
Tarragona compra una finca a Méndez Núñez per a fer-hi un restaurant pel Teatre Metropol
L'immoble s'ha adquirit per 600.000 euros i s'hi instal·larà també una botiga i el fons Jujol
En el marc del projecte de remodelació del Teatre Metropol, l’Ajuntament ha comprat els baixos i el primer pis de l’edifici número 8 del carrer Méndez Núñez. Aquest nou espai, que ha costat 600.000 euros, es preveu incorporar-lo al Pla director del projecte Jujol i instal·lar-hi un restaurant i una botiga. Es guanyaran 400 m² on també s’hi podria encabir un centre d’interpretació de l’obra de Josep Maria Jujol. «Potenciem així aquest complex d’alt nivell tant cultural, com patrimonial i turístic a la ciutat», va expressar ahir Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona. La compra també suposarà afegir un nou accés a l’equipament, directe des del carrer Méndez Núñez al jardí i al teatre a peu pla, guanyant en accessibilitat i en una nova sortida d’emergència millorant així el pla funcional del teatre.
«No caldrà tallar la meitat del hall del teatre amb una cortina antifocs o amb algun element que separés i donés seguretat perquè aquesta altra sortida ja dona aquesta distància mínima necessària entre la platea; i amb una sortida que no complia fins ara amb l’entrada a la Rambla perquè era massa gran», va explicar la consellera de Cultura, Sandra Ramos. Aquest nou accés polivalent permetrà també donar una funcionalitat autònoma a les diferents peces del complex cultural, sense haver d’estar necessàriament obert l’espai escènic.
L’Ajuntament també considera que el nou espai permetrà tenir al projecte una «mínima sostenibilitat econòmica». «Hi ha d’haver botiga perquè Jujol és l’artista més gran que hem tingut en segles, era l’artista complet. Si veuen els seus treballs de fi de carrera, ja són obres d’art», va dir Viñuales.