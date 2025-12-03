Cinema
El REC aterra a Tarragona en una nova edició on celebra el seu 25è aniversari
La gala inaugural serà aquest dimecres al Teatre Tarragona i acollirà la projecció de 'El canto de las manos' de l’actriu María Valverde
La ciutat de Tarragona acollirà aquest dimecres la gala inaugural del REC - Festival Internacional de Cinema de Tarragona, en una edició on celebra els seus 25 anys com a referent del talent emergent a Catalunya i com un esdeveniment cultural clau al municipi. La nova edició s'allargarà fins al 8 de desembre i servirà per donar a conéixer noves peces cinematogràfiques, amb estrenes, activitats per a tots els públics i una programació que combina talent emergent, mirada internacional i la voluntat de continuar fent del cinema un punt de trobada obert i accessible.
La gala inaugural serà aquest dimecres a les 19.30 h al Teatre Tarragona. L'acte comptarà amb un intèrpret en Llengua de Signes Catalana i subtitulació adaptada al català, mantenint l’aposta del festival pels drets culturals i l’accessibilitat. Després es projectarà El canto de las manos, obra de l’actriu guanyadora del Goya, María Valverde. La sessió comptarà amb la presència destacada del compositor de la banda sonora, Nascuy Linares; el qual compartirà amb el públic el procés creatiu i el paper de la música en una pel·lícula que ha captivat festivals internacionals.
En aquesta edició el REC comptarà amb la projecció de les òperes primes en competició hi haurà Glorious Summer, Premi Especial del Jurat al Festival SXSW; Follies, presentada al Festival de Locarno; i Happy Birthday, reconeguda al Festival de Tribeca i candidata d’Egipte als Oscars. El festival també acollirà Lady, una sàtira britànica premiada al Festival Black Nights de Tallin, i Las líneas discontínuas, nova proposta d’Anxos Fazáns, en estrena a Catalunya. Fora de concurs, la presència catalana tindrà un paper rellevant amb Estrany Riu, debut en llargmetratge de Jaume Claret Muxart (premiat al Festival de Venècia a la Secció Orizzonti), i La Furgo, del director Eloy Calvo, presentada al Teatret del Serrallo dins de la Sessió Vermut amb trobades amb els directors dels films.
Entre els noms més reconeguts de la programació destaca Father Mother Sister Brother, la nova pel·lícula de Jim Jarmush, guanyadora del Lleó d’Or a Venècia i protagonitzada per Adam Driver, Cate Blanchett i Tom Waits. També s’hi podrà veure La Grazia, de Paolo Sorrentino, premiada al Festival de Venècia. Per al públic familiar, el festival recupera la secció RECXics amb títols com Arco, produïda per Natalie Portman i favorita als Oscars d’animació.
Com a novetat aquest dijous tindrà lloc el Secret Screening, una proposta nova d’aquesta edició apta pel públic més atrevits. Es tracta d’una projecció secreta on no es desvetlla el títol del film fins que s’apaguin els llums ni la sala de projecció. Dues petites pistes: la pel·lícula és de terror i el punt de trobada a l’Antic Ajuntament. El 7 de desembre serà el torn d’un dels clàssics del REC: l’Screening Test, on el públic podrà veure, i opinar, sobre el film guanyador del Primer Test, el laboratori d’acompanyament del RECLab. Aquesta sessió, que requereix d’acord de confidencialitat, permet participar del procés de creació d’una pel·lícula encara no acabada.