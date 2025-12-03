Nadal
La Rambla Nova ja ho té tot a punt per acollir les Fires de Nadal i d'Artesania
Aquest dijous i divendres obriran respectivament les dues tradicionals fires nadalenques de la ciutat
La Rambla Nova de Tarragona ho té tot a punt per convertir-se a partir de demà en un dels epicentres més nadalencs de la ciutat. D’una banda, les tradicionals Fires de Nadal i d’Artesania organitzades per Mercats de Tarragona obriran les seves portes aquest dijous i divendres, respectivament, oferint als tarragonins una àmplia oferta de productes de decoració nadalenca i artesans. Les dues fires, que sumen un total de 44 expositors, estan ubicades de manera consecutiva des del tram del Col·legi de les Teresianes de la Rambla Nova fins a l’alada del Teatre Metropol, creant així un eix comercial únic que tindrà activitat en conjunt des del 4 de desembre fins al 6 de gener.
La Fira de Nadal obrirà del 4 al 24 de desembre, mentre que la Fira d’Artesania ho farà des del dia 5 de desembre a les 17.00h al 6 de gener. L’horari d’obertura general al públic dels dos mercats serà de 10:00 a 21:00 hores.
D’altra banda, Mercats de Tarragona ha ubicat a l’espai de les Fires a la Rambla Nova un paquet de regal vermell de grans dimensions, el qual convida als vianants a descobrir quina sorpresa nadalenca amaga al seu interior.
Pel que fa la il·luminació nadalenca, enguany la ciutat ha estrenat uns innovadors sostres de llums que han convertit el Mercat Central en un escenari de reflexos i llum, i el darrer tram de la Rambla Nova en una pluja daurada d’elegància i sofisticació, evocant l’esperit més màgic de les festes. Per la seva banda, el Passeig de les Palmeres també s’ha omplert un any més de decoració i figures de llum.