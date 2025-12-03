Judicial
La fiscalia rebutja arxivar el ‘cas Montoro’ i nega que la investigació sigui ideològica
El ministeri públic parla d’«actuacions greus de corrupció»
La fiscalia anticorrupció ha rebutjat que s’arxivi el ‘cas Montoro’ i ha negat que la investigació sigui ideològica. En l’escrit que ha dirigit al jutge de Tarragona que instrueix el cas, remarca que el que revelaven alguns correus electrònics que es van intervenir en les diligències que es tramitaven contra algunes empreses «no eren fets de marcat caire polític, sinó actuacions greus de corrupció realitzades des de Tarragona, que no entenen d’ideologia política».
L’exministre d’Hisenda del PP Cristóbal Montoro i 27 persones més estan sent investigats pel jutjat número 2 de Tarragona per suborn, frau contra l’administració, prevaricació, tràfic d’influències, negociacions prohibides, corrupció en els negocis i falsedat documental.
En resposta a les peticions de les defenses de diversos investigats, el ministeri públic insisteix que els informes policials i de l’Agència Tributària constaten l’existència d’una organització i els pagaments de les empreses gasístiques al despatx Equip Econòmic previs a cada actuació administrativa a favor. La causa s'instrueix des del 2018 i investiga si una patronal del gas va acudir almenys en dues ocasions a un despatx vinculat a l'exministre de Mariano Rajoy per aconseguir que es modifiquessin lleis d'acord amb els seus interessos.