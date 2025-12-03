Seguretat
Els delictes baixen un 5,3% els primers nou mesos del 2025 respecte a l’any passat
Els robatoris amb força en domicilis cauen un 44%, però els delictes contra la llibertat sexual pugen un 37%
La ciutat de Tarragona va registrar 6.983 fets delictius durant els primers nou mesos de l’any, que suposa un descens global del 5,3% respecte al mateix període de 2024. Així es desprèn de les dades publicades recentment pel Ministeri de l’Interior, que presenten xifres a la baixa en pràcticament tots els capítols.
La disminució més pronunciada s’ha produït en els robatoris amb força en domicilis (159 casos), amb una davallada del 44,4%. Pel que fa als furts, hi ha hagut una caiguda del 10,5%, amb 2.053 fets registrats. Per contra, els delictes contra la llibertat sexual s’han incrementat fins a un 37,7%, amb 73 episodis, i el tràfic de drogues s’ha incrementat un 30%, amb 52 casos.
Col·laboració policial
L’alcalde, Rubén Viñuales, ha valorat positivament el descens generalitzat dels fets criminals registrats a la ciutat entre el gener i el setembre: «Les dades confirmen la tendència positiva en matèria de seguretat que Tarragona experimenta des de fa mesos». En aquest sentit, el batlle remarca que «les xifres del Ministeri reflecteixen l’esforç constant que s’està fent i evidencien que les polítiques de seguretat que estem desplegant donen resultats positius per a la ciutadania, que és el que realment importa».
Viñuales destaca el «model de policia de proximitat» amb el que treballa la Guàrdia Urbana, el qual «s’està reforçant amb més intensitat i compromís». L’alcalde assenyala que es tracta d’un sistema «basat en la prevenció i en una presència activa als espais on és més necessària, amb l’objectiu de generar confiança i garantir la convivència».
Més enllà de la tasca realitzada per la GUT, el primer edil ha agraït també la feina dels Mossos d’Esquadra i la resta de cossos policials: «La seguretat és una responsabilitat compartida i transversal, i la col·laboració és clau per assegurar que Tarragona continuï sent una ciutat segura».
El passat mes de juliol, es va celebrar la darrera Junta Local de Seguretat, després de la qual es va anunciar que les infraccions penals havien descendit un 3,2% a Tarragona entre el juny del 2024 i maig del 2025 en comparació al mateix període de l’any anterior. La tendència continua ara a la baixa, tal com marquen les dades del Ministeri.