President del Reial Club Nàutic de Tarragona
«Volem que tothom conegui què hem sigut i què hem fet en aquests 150 anys d’història»
El Reial Club Nàutic de Tarragona prepara una gran celebració per a la seva efemèride, que culminarà amb una gala el 2028
David Pino és soci del Reial Club Nàutic de Tarragona des de fa 60 anys i ha format part de les diferents juntes directives que han dirigit l’entitat els últims 40 anys. El passat desembre, va ser elegit com a nou president del club. Per què va decidir fer aquest pas?
«Tenia decidit que plegaria, però dos socis que són molt amics meus em van animar a presentar-me. Els vaig comentar que, si muntàvem un bon equip per gestionar-ho entre tots, em posaria al capdavant de la nova junta».
Quins objectius es marca?
«Estabilitzar la part econòmica i potenciar la part esportiva. El club està sa econòmicament. Tenim deutes, com passa a moltes cases i entitats, però estem al dia amb els pagaments».
Un dels principals reptes és la commemoració del 150 aniversari del club, que se celebrarà el 2028, en l’últim any del mandat.
«Volem fer una festa grossa perquè és una fita històrica. Durant el 2026 i 2027, farem com una travessia amb moltes activitats per culminar la celebració el 2028 amb una gran gala, unes festes importants i grans regates a nivell nacional dels esports que practiquem».
Com va la preparació d’aquestes activitats?
«Durant el primer trimestre del 2026, muntarem el comitè organitzador amb membres del club i alguns voluntaris. A més, hi haurà una empresa externa que ens acompanyarà per fer el programa d’activitats. També farem un comitè d’honor i demanarem al Rei que en formi part».
La ciutadania podrà gaudir ja d’alguna d’aquestes activitats l’any vinent?
«Sí. El 2026, rememorarem el passat perquè tothom, tant els socis com la ciutadania, tinguin memòria del que hem sigut, el que hem fet i el llegat històric que ens han deixat anteriors socis, membres de la junta i presidents. Farem exposicions, algun documental i programes als col·legis perquè coneguin el club. Segurament, farem campionats de Catalunya de surfski i llagut català i alguna Copa Catalana de Vela el segon semestre. A més, hem demanat i han acceptat que la regata de creuers que fem per Santa Tecla s’inclogui en el calendari oficial de la Federació Catalana de Vela».
Què hi haurà el 2027?
«Serà un any de transformació de les estructures del club. També es faran exposicions al públic, conferències, regates socials i participatives per a la ciutadania... Hi haurà jornades de portes obertes gairebé cada setmana perquè la gent pugui gaudir gratuïtament de totes les activitats esportives que fem».
Parlava de potenciar la part esportiva del club. Com ho aconseguiran?
«Volem donar a conèixer més els esports de mar, que són minoritaris. Som l’únic club amb instal·lacions que ofereix tota mena d’activitats esportives nàutiques: vela, rem, piragüisme, rem de mar... Es podria explotar més, però necessitaríem molts mitjans per fer publicitat i campanyes. Desgraciadament, no anem molt sobrats. Això sí, l’Ajuntament de Tarragona i l’Autoritat Portuària sempre ens donen suport».
És important reforçar la base amb gent jove...
«Enguany, han passat quasi 3.000 nens d’unes 50 escoles de Tarragona, però és complicat fer que es quedin perquè no només els has de convèncer a ells, sinó també als pares. Alguns no els apunten perquè ja fan altre esport o música. N’hi ha d’altres que no els apunten perquè creuen que és molt perillós. Crec que amb el pas de les generacions, la mentalitat anirà canviant».
Com ha evolucionat el club en els últims 60 anys?
«Quan vaig entrar, era un club social i no esportiu. Era un lloc per relacionar-se amb altra gent. Ara, la part esportiva ha passat a ser un 80% i la social un 20%».