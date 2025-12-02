Salut
El Síndic de Greuges actuarà d’ofici i estudiarà el servei d’atenció als ictus
La queixa d’un pacient deriva el moviment de la defensora dels ciutadans
El Síndic de Greuges de Catalunya actuarà d’ofici i examinarà el servei d’atenció als ictus a Tarragona. L’actuació arriba derivada d’una reclamació que va interposar Francesc Bobé. Ell va patir un ictus isquèmic a Tarragona el 2018. Com va ser de matinada, no va disposar d’una trombectomia a l’Hospital Joan XXIII i va ser derivat a Bellvitge. Aquesta situació li va provocar perdre la capacitat de parlar, d’escriure i la seva feina. «M’agradaria que arribés a les màximes instàncies possibles, fins i tot la judicial», expressa Bobé.
Així, el Síndic investigarà aquest greuge territorial a tota la província de Tarragona. Tot i això, cal recordar que aquesta institució fa recomanacions i advertiments que considera oportuns a les administracions per corregir una situació irregular. No té competències més enllà en aquest sentit.
El passat dijous, la consellera de Salut, Olga Pané, va assegurar que l’objectiu del Departament és que tant a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona com a l’Arnau de Vilanova de Lleida, província on també pateixen aquest problema, es puguin fer trombectomies per tractar els ictus tots els dies de la setmana incloent-hi els caps de setmana i a totes hores, però va reconèixer que falten professionals i que per això s’agreguen els tractaments. Tot i la voluntat, el repte vertader amb aquest problema és passar de les paraules als fets, ja que és una situació que s’arrossega des de fa molts anys.
Pané ho va explicar en resposta a una pregunta del grup de Junts per Catalunya a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. De tota manera, la consellera va remarcar que la taxa de mortalitat a tres mesos tant a Tarragona com a Lleida després d’una trombectomia o d’una trombòlisi és inferior a la mitjana de Catalunya. Segons la consellera, la mortalitat per trombectomia al tercer mes de l’ictus és d’un 16% a Tarragona i d’un 18% a Lleida, mentre que la mitjana de Catalunya se situa en el 21%. En el cas de la trombòlisi, és d’un 4% a Tarragona i d’un 7% a Lleida, mentre que la mitjana catalana és del 8%. «Ho dic perquè els resultats amb aquest model milloren fins i tot els de Catalunya en general», va dir.
Per últim, Pané va subratllar que els casos que necessiten trombectomia fora d’horari són «pocs», un cas cada tres dies aproximadament, i això, «juntament amb la dificultat de tenir els equips disponibles 24 hores set dies a la setmana fa aconsellable que potser s’agreguen». Unes declaracions de la cap de Salut que van aixecar polseguera. La Plataforma del Camp de Tarragona per la Sanitat Pública i la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona van emetre un comunicat on expressen que «un servei essencial com aquest no pot estar subjecte a decisions basades en estadístiques simplificades sinó en criteris de seguretat, equitat i justícis sanitària». «No disposar-ne suposa un risc greu per a tota la ciutadania», van afegir. Amb tot, les entitats van demanar la dimissió de la consellera.