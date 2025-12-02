Urbanisme
La remodelació integral del Port Esportiu de Tarragona finalitzarà abans d’acabar el 2026
La concessionària de l’espai, Nàutic Tarragona SA, proposarà a l’Autoritat Portuària modificar la tercera fase per mantenir en peu l’ala perpendicular a la platja del Miracle
El Port Esportiu encararà la recta final de la seva remodelació aquest 2026. La previsió és que la tercera i última fase d’obres es desenvolupi al llarg de l’any vinent i pugui estar finalitzada abans d’arribar al 2027. Això sí, els treballs que s’acabaran executant podrien no ser els mateixos que es van plantejar inicialment. I és que la concessionària de l’espai, Nàutic Tarragona SA, vol modificar el projecte presentat el 2021 per «ajustar més el model econòmic i financer».
Així ho afirma David Pino, president del Reial Club Nàutic Tarragona, el soci majoritari de la societat que gestiona el Port Esportiu. La nova proposta planteja mantenir en peu els 21 locals situats en l’ala perpendicular a la platja del Miracle, els quals es preveien enderrocar amb l'objectiu d generar més places d’aparcament: «La idea seria adequar tota aquella zona i posar-la al dia per poder aprofitar els espais actuals».
Tanmateix, es descartaria el trasllat del varador fins a la part del recinte on es troba la rotonda. «El projecte incloïa la instal·lació d’un travel lift —una grua de pòrtic que s’utilitza per a treure embarcacions de gran tonatge de l’aigua i col·locar-les en terra per al seu manteniment o reparació—, que suposava una gran inversió», assenyala Pino. «En Port Esportiu de Tarragona només hi ha 10 o 12 barques de 20 o 30 tones i molts d’aquests es treuen una vegada a l’any», indica. Per aquest motiu, creu que «no és necessari» i, a més, tampoc seria rendible econòmicament.
Des del Nàutic plantegen mantenir el varador actual, amb «una grua normal i corrent», però arranjant l’espai on es troba. Aquest nou projecte, que inclourà la construcció d’una escalinata que connectarà el passeig amb la part de sota, es presentarà formalment a l’Autoritat Portuària, que és la propietària de les instal·lacions i qui ha d’aprovar aquestes modificacions. Pino assegura que, tant si accepten els canvis proposats com si no, el cost de l’actuació «ascendirà fins als 1,8 milions d’euros».
Pròrroga de la concessió
L’Autoritat Portuària va atorgar 12 anys més de concessió del Port Esportiu a la societat Nàutic Tarragona a partir del 2024, quan finalitzava l’anterior contracte. Aquesta pròrroga estava vinculada a l’execució d’una reforma integral pressupostada en més de 4,5 milions d’euros. Amb aquesta gran transformació, l'objectiu és desvincular aquest espai de l’oci nocturn i atraure un nou tipus de públic. La idea és que, en la part superior hi hagi la zona de restauració i, a baix, hi hagi oficines i establiments vinculats a l’economia blava.
De fet, el Port Esportiu ja ha començat a revifar. «Quan va finalitzar la segona fase d’obres, van augmentar les empreses que volien venir a un dels nostres locals», apunta Pino, qui assenyala que «actualment n’hi ha 31 ocupats dels 59 existents». Companyies de submarinisme i motos aquàtiques comparteixen l’anella inferior amb gabinets d’advocats i constructores. Es tracta d’una xifra «alta» tenint en compte que «fa dos anys l’ocupació era inferior al 30%». A més, hi ha altres quatre locals en obres que s’obriran pròximament.
La segona part del projecte va consistir en l’ampliació de les voreres, la instal·lació de jardineria i l’arranjament dels locals comercials de l’ala paral·lela al Miracle. «Estaven abandonats i fets un desastre», indica el president del Nàutic, qui assegura que «molta gent va marxar sense pagar i ens vam haver de fer càrrec de les reformes». Pino confia que la remodelació del Port Esportiu tindrà un impacte «molt positiu» per a la ciutat i els tarragonins, i es «potenciarà» amb la gran zona verda que s’està construint al voltant de la seu de l’Autoritat Portuària.
Fi a la querella
La reforma del Port Esportiu no ha estat exempta de polèmica. El 2022, l’Associació d’Amarristes va interposar una querella contra la junta directiva que hi havia en aquell moment al Club Nàutic per haver modificat el projecte sense informar la resta d’accionistes del Nàutic Tarragona SA. Pino explica que el cas va arribar a l’Audiència Provincial, que «va desestimar la demanda —per insolvència punible, administració deslleial i delicte societari—». «Ja està tot pacificat», afirma.