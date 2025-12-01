Política
Nacho García: «Estem satisfets d’haver redescobert el patrimoni de Tàrraco»
El conseller remarca que «la gent s'ha bolcat» amb els actes de commemoració
«Estem molt satisfets de com ha anat tot i d’haver redescobert el patrimoni». Aquestes eren les paraules expressades ahir pel conseller de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona, Nacho García Latorre, a l’hora de fer balanç sobre la commemoració dels 25 anys de la declaració de Tàrraco com a Patrimoni Mundial de la Humanitat, una celebració que va engegar el 30 de novembre del 2024 i que va acabar ahir, 365 dies després. «Programar dansa, música, espectacles i visites teatralitzades, entre altres, ha ajudat perquè hi hagi molta més afluència en els nostres monuments, sobretot de gent de la ciutat», assenyalava el tercer tinent d’alcalde, qui destacava que «hem descobert que tenim uns escenaris impressionants per a fer cultura».
En aquest sentit, l’edil remarcava que «la gent s’ha bolcat amb el Tarraco25». De fet, apuntava, «ja hem superat de molt els visitants que vam tenir durant l’any 2024». També s’han fet «més del doble» de passis tarragonins respecte a l’any passat. Després de finalitzar la Festa del Patrimoni, tots els departaments que han fet «una gran feina» en l’organització d’aquesta llarga commemoració ja poden respirar «més tranquils».
Dos dies intensos
Aquest cap de setmana, s’han viscut «els dos dies més importants» amb la part final de la celebració. «L’espectacle —de l’acte de cloenda de dissabte— em va emocionar i em va connectar moltíssim amb el patrimoni i amb la ciutat de Tarragona, d’on era la protagonista», reconeix el conseller de Patrimoni. També va destacar la gran afluència de gent, ahir al matí, al Passeig Arqueològic, on «es va vincular el patrimoni immaterial de Santa Tecla amb el patrimoni material de la Tàrraco romana».