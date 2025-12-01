Municipal
Esports de platja, la solució provisional de l’Ajuntament per donar ús a l’esplanada del Miracle
S’ha demanat permís a Costes per fer-hi actuacions temporals fins que es renaturalitzi l’espai
L’Ajuntament de Tarragona presentarà el projecte de renaturalització de l’esplanada del Miracle —on era el ja desaparegut mamotreto— a inicis del 2026. Tot i això, l’inici de les obres «trigarà encara a arribar», explica el conseller de Medi Ambient, Guillermo García, qui assegura que el consistori està treballant per donar un ús «provisional» a aquest espai fins que comenci la restauració ambiental.
«Volem que, mentrestant, es converteixi en una zona on es puguin practicar esports de platja amb pistes de voleibol i algun tipus d’arbrat», detalla el cinquè tinent d’alcalde. El govern municipal també estudia la possibilitat d’establir-hi «serveis de salut i seguretat a la platja», així com «alguna guingueta». L’Ajuntament ja ha sol·licitat els permisos necessaris a Costes de la Generalitat de Catalunya, que és «qui gestiona els plans d’ús del litoral i les platges», per «poder dur a terme aquestes actuacions temporals» i la ciutadania pugui gaudir de l’espai.
Aquesta solució eventual durarà fins que arrenquin les obres de renaturalització, quan es viurà la veritable transformació d’aquesta zona propera a la punta del Miracle. «Ningú recorda allò com un espai natural perquè no tenim cap registre de com estava fa 150 anys», apunta García. De fet, encara està en la retina dels tarragonins l’estructura de 12.000 tones de formigó i uns 150 metres de longitud que presidia aquesta esplanada.
Les obres d’enderroc van finalitzar el passat mes de maig, tot i que l’Ajuntament no va recepcionar-les fins aquest octubre. «S’estaven fent els treballs de revalorització de les restes», explica el conseller de Medi Ambient, qui reconeix que «estem molt contents amb l’actuació». Paral·lelament a aquests treballs, el consistori també va adjudicar, al febrer, la redacció del projecte executiu per a la renaturalització dels més de 6.000 metres quadrats que han quedat buits després d’eliminar la plataforma.
El contracte, que va comptar amb un finançament del 80% per part de la Diputació de Tarragona, es va atorgar a l’empresa Envers Enviromental Services SL per 49.780, 71 euros. Durant els darrers mesos, la companyia ha estat elaborant una proposta de restauració ambiental per a aquesta zona, tot assentant les bases tècniques i executives per a protegir el litoral del Miracle amb actuacions que afavoreixin el retorn de beneficis ecosistèmics sobre la ciutadania.
Tramitació a Madrid
«És complicat saber quan podrem engegar les obres», indica García, qui recorda que aquesta intervenció ha de comptar amb el vistiplau de Costes de la Generalitat, així com de la Direcció General de Costes del Ministeri de Transició Ecològica, que és qui finançarà l’actuació. «Podria ser bastant directe si hi hagués Pressupostos Generals de l’Estat i s’inclogués aquesta partida», assenyala l’edil, qui confia que la solució temporal que vol impulsar l’Ajuntament «no s’eternitzarà» perquè «hi ha la voluntat del Ministeri de renaturalitzar el màxim possible tot el domini marítim i terrestre».
En el cas de l’esplanada del Miracle, es preveu la restauració del sistema dunar, la creació de zones verdes, la implantació de nous parterres per recrear ecosistemes litorals amenaçats, el disseny i millora d’itineraris de pas, el disseny i instal·lació de plafons interpretatius i la ubicació de nou mobiliari de fusta. «A la platja de Tamarit hem recuperat el corriol camanegre», recorda el conseller de Medi Ambient. En definitiva, aquest projecte de renaturalització pretén augmentar la resiliència de la platja, millorar l’impacte paisatgístic i mitigar el canvi climàtic.