Societat
Ematsa completa la renovació de la canonada d'aigua al pont del Francolí
L'operació s'ha dut a terme mitjançant la tecnologia de mànega flexible
L'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (EMATSA) ha finalitzat amb èxit la rehabilitació d'un tram de prop de 150 metres d'una canonada de subministrament d'aigua potable situada al pont d'accés a l'avinguda Roma, sobre el riu Francolí. L'operació s'ha dut a terme mitjançant la tecnologia de mànega flexible, una solució que ha permès superar els reptes tècnics i de seguretat de la ubicació, garantint la continuïtat del subministrament d'aigua potable.
La canonada es troba en alçada, suspesa sobre el pont que travessa el riu, per això es va optar per un nou sistema de rehabilitació que consisteix en la introducció d'una mànega flexible d'alta resistència a l'interior de la canonada existent, creant una nova conducció interior completament estanca i funcional sense necessitat de desmuntar l'antiga.
Es tracta de la primera vegada que la companyia d’aigües utilitza aquesta tècnica per a la xarxa d’abastament d’aigua potable. Per dur-la a terme, ha estat necessari adaptar la mànega flexible a 16 colzes de 45 graus, tant en pla horitzontal com vertical. A més, s’han dissenyat i fabricat peces de caldereria a mida per assegurar una connexió perfecta del nou sistema amb la xarxa existent. Un cop instal·lada, s’han realitzat dues proves de pressió exhaustives, per garantir l’estanquitat i la correcta instal·lació del revestiment interior.
Amb aquesta actuació, la companyia d'aigües reforça la infraestructura hidràulica de la ciutat i aposta per solucions tecnològiques avançades que permeten mantenir i millorar el servei d'aigua potable de manera eficient i sostenible.