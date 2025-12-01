Urbanisme
Comencen les obres de renovació de l'enllumenat de la plaça Imperial Tarraco
Una renovació LED de 266 llumeneres que promet estalvi, eficiència i un canvi de cara al centre de Tarragona
Els treballs de renovació de l’enllumenat de la Plaça Imperial Tarraco ja estan en marxa amb la substitució de 266 llumeneres antigues per tecnologia LED d’última generació.
L’actuació, iniciada divendres passat i subvencionada per l’IDAE, té com a objectiu millorar el rendiment lumínic de la rotonda amb un sistema menys potent però molt més eficient. Segons les previsions municipals, la intervenció permetrà un estalvi energètic de 125.000 kWh anuals i una reducció de despesa de 16.033 euros cada any. També disminuirà en 43.752 kg les emissions de CO₂ a l’atmosfera.
El cost total de les obres és de 180.809,11 euros (IVA inclòs) i es preveu que finalitzin en les pròximes setmanes.
Aquesta renovació forma part d’un projecte global que està actuant en altres zones de la ciutat, com Sant Salvador, l’entorn del cementiri, el Parc Francolí o Sant Pere i Sant Pau. Totes les intervencions s’inclouen en la convocatòria Alumbrados Singulares de l’IDAE, amb la qual Tarragona fa un pas decidit cap a un model més sostenible, eficient i econòmicament responsable.