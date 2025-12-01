Societat
El Casal X Nadal ofereix una trentena d'activitats gratuïtes per joves
Entre el 3 i el 30 de desembre, Tarragona Jove ofereix actes de tota mena: cultura, música, esport i lleure, tallers creatius, formació laboral i molt més
El Casal x Nadal 2025 arrenca amb força: la Conselleria de Joventut ofereix una trentena llarga d’activitats totalment gratuïtes per a joves de 12 a 35 anys, que ompliran la ciutat de cultura, esport, música i creativitat entre el 3 i el 30 de desembre.
El Casal és una iniciativa de Tarragona Jove que compta amb la col·laboració de més de quinze entitats i col·lectius locals, que participen activament en la creació, organització i desenvolupament de les activitats. La intenció és una aposta clara per un Nadal inclusiu, dinàmic i pensat perquè tots els joves hi trobin el seu espai.
L’Espai Jove Kesse serà l’epicentre de la programació, tot i que també s’organitzaran tallers i sortides a l’Oficina Jove del Tarragonès, els centres cívics de Bonavista i Torreforta i diversos espais naturals de la demarcació. El conseller de Joventut, Guillermo García, subratlla que la proposta “manté l’essència de donar espai de lleure i coneixement als joves” i ofereix “un Nadal ple de solidaritat i diversió per aprendre i jugar”.
Hamza Zaidi, estrella convidada
L’activitat més esperada d’aquesta edició és la trobada amb el conegut creador de contingut Hamza Zaidi —gairebé 3 milions de seguidors a Instagram i actor a Ocho apellidos marroquís—, que compartirà escenari amb l’humorista tarragoní Adrià Marcor, èxit a TikTok. L’acte tindrà lloc el dissabte 20 de desembre a les 18.15 h al Kesse.
Natura, música i tallers
Els joves de 12 a 16 anys podran submergir-se en activitats de lleure i descoberta: observació d’ocells al Francolí, introducció a l’apicultura a Montferri, tir amb arc, sortida amb raquetes de neu a Port del Comte, visita al Zoo del Pirineu i més.
En quant a música, la banda de pop-rock electrònic Ñekü, liderada pel tarragoní Carlos Hernández, oferirà un concert gratuït el 27 de desembre a les 20 h, també a l’Espai Jove Kesse.
La programació inclou una vintena de tallers i cursos: showcooking, DJ, fotografia, escultura, dansa urbana, teatre, il·lustració i altres disciplines pensades per estimular la creativitat i facilitar eines útils per al futur acadèmic i laboral dels joves.