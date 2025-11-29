Cultura
L'amfiteatre de Tarragona connecta la història i el paper de les dones amb un màping digital únic
La projecció 'El futur ja té memòria' combina patrimoni i art contemporani per cloure el programa Tarraco25
Les deesses romanes Minerva i Vesta són les dues protagonistes de l'espectacle 'El futur ja té memòria', que tracta sobre el paper de la dona, la vida i el pas del temps. Una conversa que combina efectes visuals i sonors per "interpel·lar al públic" en un espai declarat patrimoni de la humanitat. La directora del NowFest-El Jardí Digital, Daviana Muñoz, ha destacat a l'ACN que aquest ha estat el primer cop que s'ha projectat un espectacle de mapatge a l'amfiteatre romà de Tarragona, una aposta que ha suposat un "repte arriscat".
Alhora, aquesta també ha estat una de les poques ocasions en què un amfiteatre romà europeu ha acollit un espectacle d'aquestes característiques. De fet, per dur-lo a terme s'han aplicat tècniques diferents a les que s'utilitzen en màpings en façanes i segons Eudald Serrano, el creatiu que l'ha ideat, ha calgut elaborar un model 3D del monument per fer les provatures prèvies.
Les projeccions, de quinze minuts de durada, es podran tornar a veure aquest dissabte a les nou, dos quarts de deu, les deu, dos quarts d'onze i les onze de la nit. La recreació audiovisual es pot observar des de diferents punts propers al monument i, segons els organitzadors, la millor ubicació per gaudir-ne és des de l'esplanada de davant l'amfiteatre.
Part de la cloenda dels 25 anys del nomenament de Patrimoni Mundial
La iniciativa forma part dels actes que s'organitzen aquest cap de setmana per cloure el 25è aniversari del nomenament del conjunt arqueològic romà tarragoní com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la Unesco. Un programa que també ha posat al centre el llegat femení al conjunt de la història, a través de cicles dedicats a diferents figures socials, des de les dones intel·lectuals fins a les esclaves. "La gent s'ha adonat d'una realitat que a vegades no s'ha explicat prou, però que és fantàstic, perquè és un món apassionant. Els estudis de gènere a l'antiguitat han evolucionat moltíssim, se sap molt més ara que vint anys enrere", ha indicat Magí Seritjol, coordinador del programa Tarraco25.
A punt de tancar els actes de commemoració, Seritjol ha fet una valoració positiva del conjunt de programació, amb què afirma que s'ha acostat la ciutadania al conjunt del patrimoni romà, el qual apunta que "està viu". Així, ha posat el focus en l'ús públic del conjunt arqueològic, que a parer seu, permet "un diàleg amb les generacions anteriors". Paral·lelament, ha celebrat la futura constitució del Consorci del Patrimoni Romà de Tàrraco, un organisme que considera que representarà "un pas gegant" per a la ciutat.