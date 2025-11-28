Societat
Veïns de la Rambla Nova protesten contra la pacificació del primer tram
Una cinquantena de persones es van concentrar ahir davant l’estàtua de Roger de Llúria
Una cinquantena de veïns de la primera coca de la Rambla Nova es van concentrar ahir al matí davant l’estàtua de Roger de Llúria per protestar contra el projecte que manté aquest tram com a zona exclusiva per a vianants.
La mobilització coincidia amb la vigília del primer aniversari de la prova pilot de pacificació, que en un inici havia de tenir una durada de poc més d’un mes, però que finalment s’allargarà fins a ser substituïda per una nova mesura provisional.
«Des que ens van tancar la Rambla som uns desgraciats», assegurava la María Luisa Aragonés. «Si em trenco una cama i surto de l’hospital enguixada, com arribo aquí? No tinc edat per anar fent la pota coixa», deia la Rosa Terrat.
La mesura, destacaven els residents, afecta sobretot a la gent gran. «La majoria de veïns som gent gran, perquè fa molts anys que vivim aquí, i amb això no s’hi ha comptat. Les persones amb cadires de rodes han d’anar fins al carrer Girona per agafar un taxi. Això no hi ha dret», etzibava Contxi Macià.
El malestar també s’esten al projecte temporal que l’Ajuntament executarà els propers mesos, amb un cost de 100.000 euros. La intervenció pavimentarà de color sèpia la calçada i hi pintarà 28 retrats de personatges històrics vinculats a la ciutat.
«És un despropòsit, gastar aquesta quantitat per un mural temporal que, a més, quedarà trepitjat. A més, això implica les terrasses es desplaçaran a la coca central, que és el principal espai de passeig pels ciutadans», explicava l’Eugènia Acosta.
Una decisió «unilateral»
Tot plegat, els residents denuncien que les reunions amb el consistori han estat «inefectives». «És com complir un tràmit. Ens escolten però no ens donen cap solució. No hi ha escolta activa», afirmava la veïna.
També recordava que aquest tram «no tenia trànsit real abans, era sobretot zona d’aparcament», i que ara «hi ha més soroll que abans», perquè «les terrasses han ampliat espai i els esdeveniments s’han multiplicat».
Així, els veïns asseguren que la Rambla «té marge de sobres per fer conviure diferents usos» i reclamen que se’ls tingui en compte.