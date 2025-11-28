Comerç
Una nova botiga obre avui per completar l'oferta del nou centre comercial de Tarragona
La nova marca alemanya ha inaugurat el local al Family Parc de Campclar coincidint amb el Black Friday oferint descomptes
La marca de botigues alemanya TEDi ha inaugurat aqest divendres un nou establiment al centre comercial Family Parc, ubicat al costat de la N-340 a l’altura del barri de Campclar. L'establiment completa l'oferta del nou centre comercial de Tarragona, on encara queda un local per ocupar.
Amb aquesta obertura, la firma continua la seva expansió a Catalunya, on fins ara compta amb botigues físiques a Tarragona, Reus, Vila-seca, Valls, entre d'altres.
La marca se situa al costat de l'establiment de la marca esportiva Joma, l'última en obrir. La marca alemanya ha obert avui la seva botiga coincidint amb el dia del Black Friday oferint descomptes.
TEDi és una cadena alemanya que ofereix articles per a la llar, bricolatge, festes, joguines, papereria, etc.. A Europa compta amb 3.600 botigues a un total de 15 països, unes 300 a Espanya. L'empresa fundada a Dortmund al 2004 és una de les pioneres en el sector no-alimentari.