Policial
La Guàrdia Civil intervé més de 3.200 productes irregulars a Tarragona en un macrooperatiu nadalenc
Inspeccions en 12 comerços detecten greus deficiències en seguretat i etiquetatge
La Guàrdia Civil, amb la col·laboració de la Policia Nacional, la Guàrdia Urbana de Tarragona i la Inspecció de Treball, ha intervingut 3.277 productes en un ampli dispositiu de control comercial dut a terme els dies 24 i 25 de novembre a la ciutat de Tarragona. L’operació, centrada en establiments majoristes i minoristes de productes infantils i articles de regal, tenia com a objectiu reforçar la protecció del consumidor de cara a la campanya de Nadal.
En total, 45 efectius van inspeccionar 12 comerços, on van detectar nombroses irregularitats en articles com joguines, colònies, desodorants, bijuteria o sobres de cartes col·leccionables. El valor estimat del material aprehès ascendeix a 8.103,66 euros. Molts d’aquests productes estaven exposats directament per a la venda i no complien els requisits legals exigits.
Segons la informació facilitada, la major part de la mercaderia procedia de països tercers —principalment la Xina i els Emirats Àrabs— i presentava deficiències en l’etiquetatge obligatori: absència d’importador o fabricant, manca de textos en castellà o català, o inexistència de factures i documents que acreditessin una importació legal a la Unió Europea.
Les inspeccions es van saldar amb 24 infraccions administratives: vuit per vulneracions de la Llei de Seguretat dels Productes, tres per normativa d’etiquetatge i protecció del consumidor, dues per infraccions laborals, quatre per manca de l’assegurança obligatòria, tres per no disposar de llicència municipal, dues per no tenir fulls de reclamacions, una per trencament de precinte policial i una altra per manca dels rètols preceptius.
Aquest tipus de controls intensius es reforcen en períodes d’alta activitat comercial com el nadalenc, quan augmenta significativament la compra de productes dirigits al públic infantil i la necessitat de garantir la seva seguretat.