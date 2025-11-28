Societat
El 75% de la població creu que fa falta un altre hospital
La Plataforma Camp de Tarragona per la Sanitat Pública publica els resultats d’una enquesta a 700 tarragonins sobre els serveis de sanitat
Tres de cada quatre tarragonins consideren que no hi ha prou hospitals públics per atendre tota la població. Aquesta és una de les diferents conclusions que mostra l’enquesta de la Plataforma Camp de Tarragona per la Sanitat Pública. L’entitat ha preguntat a 700 tarragonins sobre la seva visió sobre els serveis de sanitat a la ciutat i la seva experiència i ahir va fer públics els resultats.
La majoria de ciutadans coincideixen a assenyalar que manca personal sanitari i exposen una saturació del sistema públic. Un 83% dels enquestats considera que no és fàcil aconseguir cita amb el seu metge de capçalera. La Plataforma indica que les visites d’atenció primària triguen dies o setmanes, i les d’especialistes o proves poden tardar mesos o fins i tot més d’un any. «Això agreuja patologies i força a recórrer a urgències o a la sanitat privada», denuncien.
L’enquesta mostra que un 75% dels usuaris creuen que la sanitat privada està cobrint necessitats que hauria d’atendre la pública. Més enllà dels hospitals, un 79% dels tarragonins creuen que tampoc hi ha prou Centres d’Atenció Primària a la ciutat. En aquest sentit, la meitat dels ciutadans exposen que els CAPs no estan ben distribuïts als barris.