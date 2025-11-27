Festes
Tot a punt per a l’encesa de llums: Tarragona inicia demà el Nadal a la Plaça de la Font
La ciutat s’il·luminarà demà divendres a partir de les 18.30 h amb una gran festa davant l’Ajuntament
Tarragona encendrà aquest divendres les llums de Nadal en una gran festa popular que omplirà la plaça de la Font a partir de les 18.30 h. La celebració, que canvia d’ubicació i es situa enguany davant l’Ajuntament, donarà oficialment el tret de sortida al Nadal 2025 a la ciutat.
L’acte comptarà amb un espectacle previ i amb la participació de la Patge de la Llum, una figura estrenada l’any passat que va captar l’atenció de grans i petits. Els encarregats de prémer el botó de l’encesa de tota la ciutat seran alumnes de l’Escola de Pràctiques i l’Escola Marcel·lí Domingo —tots dos centres d’aniversari— juntament amb l’alcalde, Rubén Viñuales, i membres de la corporació municipal. A l’esdeveniment no hi faltaran música, caramels i una mica de pirotècnia.
Una campanya que aposta per la il·lusió
Amb el lema Per Nadal tot és possible a Tarragona, la campanya d’aquest 2025 arriba amb una imatge signada per l’il·lustrador Marc Volpini, que reivindica la nostàlgia i els records nadalencs de tota una generació.
La ciutat estrena també dues col·leccions exclusives de llums, fet que converteix Tarragona en la primera de Catalunya en incorporar dissenys propis: Holografic, que transformarà l’entorn del Mercat Central amb jocs de reflexos, i Gold Rain, que omplirà la Rambla Nova amb una pluja daurada d’elegància. Les instal·lacions es presenten com un reclam per a veïns, visitants i comerços.
Amb un pressupost de 400.000 euros, l’enllumenat nadalenc restarà encès cada dia fins al 7 de gener, de l’hora en què s’activa l’enllumenat públic fins a mitjanit. En total, una setantena de carrers s’engalanaran, amb especial menció al carrer Unió, que recupera l’estil de llums d’ara fa quaranta anys gràcies a la iniciativa d’una veïna.
Després de l’èxit de l’any passat, la ciutat repetirà les festes d’encesa als barris de Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, la Vall de l’Arrabassada, Torreforta, Bonavista, la Part Alta i el Barri del Port. «Cada barri tindrà el seu moment màgic», ha explicat la consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan.
Noves propostes i més de 200 activitats
La programació nadalenca incorpora diverses novetats, com un Parc de Nadal infantil renovat i una aposta forta per dinamitzar el centre. La plaça Verdaguer acollirà, des del 4 de desembre, un Ascensor Màgic, un arbre de Nadal i un carrusel, creant un espai de trobada i activitat comercial.
No hi faltaran els clàssics, com la Fira de Nadal i la d’Artesania, que ampliaran espais a la Rambla Nova, ni el Cap d’Any infantil i el de tots els públics. Concerts, tallers, xarangues i espectacles s’escamparan pels carrers del centre i dels barris, mentre el Passeig de les Palmeres i el Balcó tornaran a lluir figures decoratives de grans dimensions. En total, més de 200 activitats, la meitat organitzades des de les àrees de Comerç i Turisme.
La cultura també tindrà un paper destacat. Del 20 al 26 de desembre, l’Anella Mediterrània acollirà el circ contemporani de la companyia Cirque Pardi, amb l’espectacle Low cost Paradise sota una gran carpa. Al Teatre Tarragona, els Pastorets de La Salle actuaran els dies 27 i 28, mentre que La Golfa ho farà el 2 i 3 de gener.
Un any més, el Magatzem Reial tornarà a instal·lar-se al Refugi 1 del Moll de Costa, en col·laboració amb el Port de Tarragona, del 27 al 30 de desembre. Tampoc faltaran el Cant de la Sibil·la, l’Home dels Nassos i la tradicional Cavalcada de Reis.
La programació completa es pot consultar al web municipal de Nadal.