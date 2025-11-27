Societat
El primer gran Mercat d’Intercanvi dels Centres Cívics arriba a Sant Salvador aquest dissabte
La iniciativa vol fomentar la sostenibilitat i la vida comunitària amb intercanvi d’objectes i activitats obertes a tothom
Aquest dissabte 29 de novembre, el Centre Cívic Sant Salvador es convertirà en l’escenari del primer Mercat d’Intercanvi de la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona, una nova proposta comunitària que permetrà donar una segona vida a productes de segona mà i en bon estat. Des de les 10 h fins a les 14 h, els participants podran intercanviar roba, llibres, cromos i articles relacionats amb la música, com CDs, cassets, instruments o partitures.
Impulsat amb vocació sostenible i de cohesió social, el mercat vol esdevenir un punt de trobada on compartir, aprendre i reduir residus. “Els centres cívics són espais clau per promoure hàbits sostenibles i comunitaris. Aquest tipus d’accions són una gran oportunitat per donar una segona vida a allò que ja no utilitzem i que pot ser útil per a altres persones”, ha destacat la consellera de Centres Cívics, Cecilia Mangini.
La inscripció per participar-hi és gratuïta i es pot formalitzar trucant al 977 52 11 33, enviant un correu a ccssalvador@tarragona.cat o presencialment al mateix Centre Cívic Sant Salvador.
Paral·lelament al mercat, l’exterior del Centre Cívic acollirà diverses activitats obertes a la ciutadania. Entre les propostes hi haurà xerrades sobre sostenibilitat, jocs tradicionals, exhibicions de ball i un taller de reutilització de materials, conduït per l’àrea de Neteja de l’Ajuntament. Aquesta mateixa àrea hi col·laborarà portant una de les deixalleries mòbils i participant en la difusió del projecte.
També es projectarà el documental Reendollats, el destí invisible de la nostra tecnologia, editat per l’Agència Catalana de Residus amb motiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.
L’acte d’inauguració tindrà lloc a les 11.45 h davant del Centre Cívic Sant Salvador i comptarà amb la participació de la consellera Cecilia Mangini i diversos representants municipals.