Festes
Port Tarragona estrenarà el Nadal amb llum, música i màgia al Serrallo aquest cap de setmana
La tradicional encesa tindrà lloc aquest dissabte 29 de novembre a les 18:30h a la plaça
de l’església del Serrallo
Aquest dissabte 29 de novembre, la plaça de l’església del Serrallo es convertirà en un espai nadalenc amb l’encesa de l’Arbre de Nadal i l’inici oficial del programa “Nadal de Somni – La màgia de la llum” del Port Tarragona. L’acte començarà a les 18.30 h i reunirà veïnat, visitants i la comunitat portuària en una vetllada plena de llum, música i tradició.
La periodista Paula Jansà presentarà l’encesa de l’arbre i de l’enllumenat del Port, seguida de la Festa de l’encesa organitzada conjuntament pel Port de Tarragona i l’Associació del Veïnat del Serrallo. Gegants, la Coral del Serrallo i espectacles de dansa ompliran la plaça d’ambient festiu nadalenc.
Un dels moments més esperats serà l’espectacle “La llum omple de màgia el Nadal”, de Scènic Dansa – Vedruna Dansa, que narrarà com un mag retorna l’esperit nadalenc a una família sense sostre per Nadal. L’actuació combinarà dansa, narració i projeccions visuals captivadors. La vetllada culminarà amb el mapatge “La màgia de la llum – Nadal de Somni”, que transformarà la façana de l’església de Sant Pere en un espectacle de fantasia i color.
A més, a la Pèrgola del Serrallo, l’Associació del Veïnat oferirà coca i xocolata calenta a tothom, acompanyat de música en directe, reforçant el caràcter comunitari de la celebració.
Amb aquest primer esdeveniment, el Port de Tarragona donarà el tret de sortida a una programació nadalenca que omplirà el Moll de Costa i altres espais portuaris d’activitats familiars, espectacles i experiències immersives fins al final de les festes.