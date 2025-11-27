Medi Natural
El Pont del Diable tindrà dos nous itineraris per evitar l'erosió de l'espai i millorar-ne la preservació
L'actuació de restauració ambiental de l'aqüeducte romà inclourà la revegetació d'algunes zones amb alzines
Els treballs de restauració ambiental i renaturalització del Pont del Diable de Tarragona serviran per crear dos nous itineraris al voltant de l'aqüeducte romà. L'objectiu és evitar l'erosió d'aquest entorn i també millorar-ne els accessos i els camins, alguns dels quals es tancaran. La intervenció també inclou la revegetació d'algunes zones erosionada i l'eliminació d'arbres de pi blanc per plantar-hi alzines. El projecte, que s'emmarca en el Tarragona Greenbelt '26, té un cost de 91.419,72 euros, finançats amb fons europeus.
«És d'una actuació relativament petita; però que serà molt emblemàtica perquè incideix d'una manera molt directa en un entorn natural i monumental espectacular», ha dit el conseller de Medi Ambient, Guillermo García.