Societat
El Passaport Edunauta creix un 300% i omplirà Tarragona d’activitats per infants
Centenars d’infants de Tarragona exploraran la ciutat amb activitats educatives gratuïtes gràcies al Passaport Edunauta
Tarragona celebra la sisena edició del Passaport Edunauta, la iniciativa educativa impulsada per l’Institut Municipal d’Educació (IMET) que fomenta l’aprenentatge més enllà de les escoles. Enguany, el projecte ha experimentat un creixement del 300% respecte a l’edició anterior, amb més de 276 activitats programades i 1.200 passaports repartits entre infants de 6 a 12 anys.
La consellera d’Educació, Isabel Mascaró, ha destacat la consolidació de la iniciativa: “És un projecte que no s’atura, que s’amplia cada any i que cada cop implica més persones. El Passaport Edunauta fomenta la participació en les activitats no només dels infants, sinó de tota la família”.
La campanya 2025/26 posa el focus en els “superpoders” de cada participant. Cada activitat ofereix un segell que representa una habilitat, com la creativitat, la comunicació o l’empatia, i permet als infants descobrir la ciutat d’una manera divertida i educativa. En aquesta edició, la iniciativa incorpora deu centres educatius i vint-i-vuit espais edunautes, amb la col·laboració destacada del Patronat Municipal de Turisme, l’IPHES i l’Associació Tecla Ponent. Com a novetat, la Universitat Rovira i Virgili aportarà el suport d’estudiants de primer any en l’organització de les Gincames Edunautes.
El projecte no només creix en nombre d’activitats, sinó també en participació familiar. En els darrers dos anys, la presència de les famílies ha augmentat un 200%, consolidant un vincle més gran amb la ciutat i l’educació fora de l’escola.
Com cada any, la campanya culminarà amb la gran Festa dels Aprenentatges, prevista pel maig de 2026, on infants i famílies celebraran tot el que han après durant l’any. A més, el Passaport Edunauta continuarà actiu durant l’estiu amb el Bus Edunauta, que recorrerà la ciutat i farà sortejos de material pels participants.
Dels 1.200 passaports disponibles, 771 ja han estat entregats als centres educatius. Els 429 restants es poden recollir a l’IMET, a la Xarxa de Centres Cívics, a les biblioteques Pepita Ferrer i Pública de Tarragona, i a les llibreries La Capona i L’Hamaca. El catàleg complet d’activitats està disponible en el portal oficial de la iniciativa.