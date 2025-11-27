La Contra Cultural
L'art es despulla a Tarragona: els tallers obren portes per tota la ciutat
La 15a edició del ‘Tallers Oberts Tarragona’ se celebra aquest cap de setmana amb una trentena d’espais de creació artística entre els quals hi ha diversos tallers del centre de la ciutat
La ciutat de Tarragona es prepara per viure, aquest cap de setmana, una immersió en la creació artística. La 15a edició de Tallers Oberts Tarragona obre de bat a bat fins a trenta espais de treball perquè els ciutadans puguin descobrir, de manera gratuïta i directa, el procés creatiu d’una seixantena d’artistes. El certamen, que tindrà lloc els dies 29 i 30 de novembre, arriba enguany amb una novetat: l’ampliació territorial del recorregut. Si fins ara els tallers participants se situaven majoritàriament a la Part Alta, enguany els espais s’estenen per tot el centre de Tarragona. Aquesta obertura permet que el públic descobreixi no només els artistes, sinó també nous racons creatius repartits per la ciutat. El llistat complet es pot consultar al perfil d’Instagram de Tallers Oberts Tarragona (@tallersobertstgn), que actua com a guia pràctica per planificar la ruta.
Impulsada per l’associació Tallers 03 i amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, la iniciativa gairebé duplica les xifres de participació d’edicions anteriors. Hi sumen esforços 61 artistes —tant locals com convidats especials— i tres associacions que, des dels seus espais creatius, conviden el públic a endinsar-se en disciplines tan diverses com la fotografia, la joieria, la ceràmica, l’escultura, la pintura, la moda o la il·lustració. L’objectiu, però, es manté fidel al plantejament original: acostar l’art tarragoní als veïns i veïnes, mostrar la riquesa creativa de la ciutat i reforçar el vincle entre la comunitat artística i el seu entorn.
Els tallers es podran visitar dissabte 29 de novembre d’11 a 14h i de 16 a 20h, i diumenge 30, d’11 a 14h. A banda de les portes obertes, el certamen inclou dues activitats complementàries i gratuïtes. La primera és la presentació oficial, que es farà aquest divendres 28 de novembre a les 20h al local 12 Topos (carrer Apodaca, 3). La segona és la Festa dels Tallers Oberts, que tindrà lloc dissabte a les 21h a l’Eclèctic (Trinquet Vell, 3). En tots dos actes s’hi podrà veure una petita exposició col·lectiva amb obres dels participants, un tast del que es podrà descobrir amb calma als tallers. Per a més informació es pot consultar el perfil d’Instagram (@tallersobertstgn) o escriure a info@tallersobertstgn.cat.