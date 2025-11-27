Societat
Incasòl comprarà 6 pisos d’InmoCaixa a Tarragona per a lloguer social
El Govern adquirirà un miler d'habitatges a tot Catalunya
El Govern català comprarà 1.064 habitatges d’InmoCaixa a través de l’Incasòl per un import de 87,2 milions d’euros. Així ho va anunciar ahir el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una conferència a Fira Sabadell. D’aquests pisos, sis estan ubicats a Tarragona, segons confirmen fonts del Departament de Territori a Diari Més. La resta estan situats a Barcelona, Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet, Mataró, Montornès del Vallès, Sant Just Desvern, Sentmenat, Sitges, Terrassa, Tordera, Olot, Lleida i Sabadell.
Aquesta operació permetrà incorporar tots aquests immobles al parc públic de lloguer assequible de manera permanent i que mantinguin permanentment la condició d’HPO. Amb aquests, ja són més de 1.900 els habitatges adquirits en el marc de l’acord amb la filial de CriteriaCaixa després de tres lots anteriors de 450, 214 i 179 habitatges.
Illa va explicar que aquests pisos estaven a punt de perdre la condició d’habitatge protegit i que amb la compra per part del Govern s’assegura que les persones que hi viuen ho puguin continuar fent pagant la mateixa renda. Tanmateix, el president de la Generalitat va destacar que amb aquesta compra, la «més gran feta mai» per l’administració catalana, l’executiu que presideix continua «sumant» per tal que el 15% del parc públic d’habitatge sigui protegit.