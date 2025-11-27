Policial
Detenen quatre homes a Tarragona que havien sostret roba d'un camió valorada en 386.000 euros
Després d'una persecució policial, els Mossos van localitzar un dels lladres amagat a uns deu metres d’alçada entre diversos dipòsits d’aigua d’una finca
Quatre homes d’entre els 26 i els 53 anys han estat detinguts pels Mossos d'Esquadra aquest dimecres com a presumptes autors d’un robatori amb força a interior de vehicle, robatori o furt d’ús de vehicle, i danys. A dos dels detinguts també se'ls atribueix un altre delicte de danys a vehicle policial, així com de resistència i desobediència als agents de l’autoritat.
Els fets van tenir lloc pels volts de les 03.30 hores de la matinada d’aquest dimecres al quilòmetre 1,8 de la carretera TP-2039 al Catllar, en el marc d’un patrullatge de prevenció de delictes. Els mossos van observar una furgoneta que sortia d’una urbanització d’aquesta població i, en comprovar que constava com a sostreta, van decidir aturar-la. El conductor va desobeir les ordres dels agents i durant la fugida va provocar danys al vehicle policial. Els dos ocupants van abandonar-la ràpidament i amb el suport d’altres patrulles es va iniciar la recerca dels sospitosos.
Mentrestant, es va tenir coneixement que uns desconeguts havien forçat diversos camions estacionats a l’àrea de servei del Mèdol, al quilòmetre 236,8 de l’AP-7 en sentit nord, a Tarragona. D’un dels remolcs, els lladres van endur-se part de la càrrega amb una furgoneta després de causar danys a la tanca perimetral de seguretat d’aquesta via.
La cerca dels dos homes que van abandonar la furgoneta, va concloure al voltant de les 05.00 hores quan en una zona pròxima les patrulles en van localitzar un d’ells dins d’un vehicle amb dos ocupants més. Al maleter van trobar la roba i el calçat que duia durant la fugida. Simultàniament els mossos buscaven el quart implicat, en aquest cas el conductor de la furgoneta, la qual constava com a sostreta a finals del passat mes d’agost al Prat de Llobregat.
Els patrullers el van descobrir amagat a uns deu metres d’alçada entre diversos dipòsits d’aigua d’una finca. Després de fer-lo baixar, el van detenir.
La càrrega sostreta de l’interior del camió tipus tràiler estacionat en aquesta àrea de servei de l’AP-7, constava d’un total de 3.395 peces de roba valorada en un total de 374.192 euros. Així mateix, també es van trobar dos interruptors automàtics elèctrics valorats en 6.000 euros cadascun.
El camioner afectat va presentar seguidament la corresponent denúncia, alhora que els mossos van iniciar les gestions dirigides a comunicar la recuperació de la furgoneta al seu titular, així com a localitzar el propietari dels dos aparells energètics industrials recuperats.
Els quatre detinguts, els quals acumulen més d’una trentena d’antecedents, han passat aquest matí a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.