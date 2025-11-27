Successos
Un cotxe perd el control i atropella tres infermeres davant de l'hospital Joan XXIII
Durant l'accident el vehicle ha topat primer contra una moto i després ha pujat dalt la vorera on ha colpejat tres vianants
Tres infermeres de l'Hospital Joan XXIII i un motorista han resultat ferits a primera hora del matí després de ser atropellades per un cotxe que ha perdut el control. Els fets han passat a les 07.45 hores al carrer de Dr. Mallafré Guasch.
Segons la Guàrdia Urbana de Tarragona, per causes que es desconeixen, un vehicle ha topat contra una motocicleta i després ha perdut el control del vehicle i ha pujat a la vorera atropellant a tres persones. El cos policial ha obert una investigació per esclarir els fets.
Com a conseqüència de l'accident, quatre persones han resultat ferides: el motorista i les tres vianants, que es dona el cas que són infermeres del Joan XXIII. Les primeres informacions apunten a que dues estarien en estat greu i dues lleus.