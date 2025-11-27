Diari Més

Un cotxe perd el control i atropella tres infermeres davant de l'hospital Joan XXIII

Durant l'accident el vehicle ha topat primer contra una moto i després ha pujat dalt la vorera on ha colpejat tres vianants

Imatge del lloc on s'ha produit l'accident, davant de l'hospital Joan XXIII.

Imatge del lloc on s'ha produit l'accident, davant de l'hospital Joan XXIII.ACN

Tres infermeres de l'Hospital Joan XXIII i un motorista han resultat ferits a primera hora del matí després de ser atropellades per un cotxe que ha perdut el control. Els fets han passat a les 07.45 hores al carrer de Dr. Mallafré Guasch. 

Segons la Guàrdia Urbana de Tarragona, per causes que es desconeixen, un vehicle ha topat contra una motocicleta i després ha perdut el control del vehicle i ha pujat a la vorera atropellant a tres persones. El cos policial ha obert una investigació per esclarir els fets.

Com a conseqüència de l'accident, quatre persones han resultat ferides: el motorista i les tres vianants, que es dona el cas que són infermeres del Joan XXIII. Les primeres informacions apunten a que dues estarien en estat greu i dues lleus.

