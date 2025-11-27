Cultura
La Casa Canals inaugura ‘El Cabal del Riu’, l’última exposició de Mèdol i del Festival SCAN 2025
La mostra de la fotògrafa Paula Artés es podrà visitar del 27 de novembre al 13 de gener a la Casa Canals
Mèdol — Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona i el Festival Internacional de Fotografia SCAN sumen esforços per presentar El Cabal del Riu, la nova exposició de la fotògrafa i artista Paula Artés. La mostra, d’entrada lliure, s’obre aquest dijous 27 de novembre a l’espai Les Golfes de la Casa Canals, on es podrà visitar fins al 13 de gener. És la darrera exposició de Mèdol d’aquest 2025 i també la cloenda de l’actual edició del Festival SCAN.
Comissariada per Carolina Ciuti, El Cabal del Riu recull una investigació visual que combina fotografia i nous llenguatges audiovisuals per reflexionar sobre la gestió dels recursos naturals i els vincles simbòlics amb els territoris fluvials. Ciuti destaca que el projecte vol obrir preguntes sobre “els entramats de poder oligàrquics i la gestió dels recursos naturals”. Artés subratlla que la seva metodologia “pensa amb les persones, no sobre les persones”, mostrant l’empremta humana sense reproduir mirades colonials.
L’exposició es centra en la controvertida central hidroelèctrica Renace, al riu Cahabón (Guatemala), un projecte que fa més de dues dècades que restringeix l’accés a l’aigua en un tram de més de 30 quilòmetres i que ha alterat profundament la vida de les comunitats indígenes Q’eqchi’ d’Alta Verapaz. La investigació denuncia els impactes del projecte —impulsat per oligarquies locals i empreses espanyoles—, que ha obligat més de 29.000 persones a modificar costums i relació amb el territori. Artés va treballar amb l’assessorament d’un líder maia Q’eqchi’, empresonat durant quatre anys per denunciar aquestes pràctiques. La inauguració tindrà lloc aquesta tarda, a les 19.30 h, i comptarà amb la presència de la consellera de Cultura de Tarragona, Sandra Ramos.
Paula Artés, una creativa amb llarg recorregut
Paula Artés, nascuda a Molins de Rei, Alentorn l'any 1996, és una creadora especialitzada en la investigació d’espais de poder i control. Graduada en Fotografia i Creació Contemporània, ha exposat en centres com Santa Mònica, ARCO, Museu Habitat o Lo Pati d’Amposta, i ha format part de seleccions de PhotoEspaña, Unseen Amsterdam i diversos premis internacionals. El seu treball integra la col·lecció del Pla Nacional de Fotografia i és autora dels fotollibres Firma i Fuerzas y cuerpos.