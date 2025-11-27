Societat
Alumnes de l’Arrabassada descobreixen els secrets del futbol de la mà del tècnic Josep M. Nogués
Nogués va pujar de categoria al Nàstic de Tarragona la temporada 2000-01 i, actualment, pertany a l’àrea d’'scouting' del conjunt culé
L’Institut Escola de l’Arrabassada ha gaudit aquesta setmana de la descoberta de les interioritats del futbol. L’alumnat de la classe de cinquè del centre educatiu ha tingut l’oportunitat d’aprofundir en aquesta qüestió gràcies a la figura de Josep Maria Nogués, tècnic que va pujar de categoria al Nàstic de Tarragona la temporada 2000-01, que posteriorment va entrenar al Betis a primera divisió i que actualment pertany a l’àrea d’scouting del conjunt culé.
Els nens i nenes han portat a terme una entrevista de caire professional i personal amb el tècnic barceloní, que ha conversat obertament de la seva trajectòria en l’esport rei, primer com a futbolista, després com a entrenador, posteriorment com a director esportiu i finalment com cercador de talent del Barça.
Josep Maria Nogués ha incidit en remarcar la importància dels estudis i de la pràctica esportiva «fixeu-vos en jugadors com Fermín o Cubarsí, que juguen al més alt nivell i alhora cursen uns estudis universitaris que són molt importants seguir fent. Vosaltres heu de fer el mateix, divertir-vos aprenent a l’escola i també amb l’esport».
L’Institut Escola de l’Arrabassada ha coincidit en apuntar que «la visita del Josep Maria Nogués ha estat molt profitosa, els ha explicat diferents anècdotes, els ha destacat aspectes importants sobre com treballar el talent i també ha fet referència als valors personals i esportius. Li estem molt agraït que hagi pogut venir», han apuntat.
La trobada ha finalitzat amb una fotografia conjunta de Josep Maria Nogués amb l’alumnat de la classe i una signatura d’autògrafs a llibretes, carpetes, samarretes del Barça, del Betis i del Nàstic. Pròximament s’espera a la classe del ‘Futbol versus Bàsquet’ la visita d’un altre personatge referent, aquest cop serà de l’esport de la cistella.