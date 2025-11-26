Mobilitat
Transportes anuncia una nova línia d’autobús entre Madrid i Tarragona
La ruta també farà parada a l'aeroport de Madrid, Saragossa i Lleida
El Ministerio de Transportes va anunciar ahir una nova línia d’autobús que connectarà Madrid amb la ciutat de Tarragona. Concretament, la ruta arrencarà a Madrid i farà parada a l’aeroport de Madrid, Saragossa, Lleida, Tarragona, Vilafranca del Penedès, Hospitalet de Llobregat i Barcelona. Aquesta línia forma part de l’avantprojecte del corredor Madrid-Saragossa- Catalunya, que ahir va obrir el seu tràmit d’informació Pública. Així, durant trenta dies, els interessats podran formular al·legacions a través de la seu electrònica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
El nou corredor també comptarà amb les connexions Calatayud-Guadalajara, Madrid-Manresa, Madrid-Sabadell, Manresa-Saragossa i Sabadell-Saragossa, amb parades en 45 municipis que compten amb una població de més de 7,1 milions de persones. A més, es millorarà la tarifa quant a preu per viatger i quilòmetres recorreguts que suposa una reducció del 25,8% respecte a les tarifes prèvies.