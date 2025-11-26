Solidaritat
Tarragona incrementarà el conveni anual amb Open Arms fins als 75.000 euros
Ajuntament, Diputació i Port de Tarragona renoven i amplien el seu vincle amb Open Arms durant l’estada del vaixell a la ciutat
Tarragona consolida la seva col·laboració amb Open Arms amb la visita del vaixell de l’ONG, que romandrà a la ciutat fins al 30 de novembre. Aquesta setmana, representants de l’Ajuntament, la Diputació i el Port de Tarragona han reafirmat el seu compromís amb l’entitat, considerada un referent en la defensa dels drets humans i el dret a la migració.
Aquest matí s’ha celebrat una reunió i posterior roda de premsa amb la participació de l’alcalde Rubén Viñuales; el president de l’Autoritat Portuària, Santiago Castellà; el diputat de Persones i Talent de la Diputació, Vale Pino, i el fundador d’Open Arms, Òscar Camps. Camps ha agraït “la bona acollida i el compromís ferm de les institucions”, que ha qualificat de clau tant en l’àmbit econòmic com en el pedagògic i social.
L’alcalde Viñuales ha anunciat que l’Ajuntament incrementarà el conveni anual amb Open Arms fins als 75.000 euros pel 2026, després d’aportar-ne 50.000 l’any passat. Ha defensat que el suport municipal “és un exemple pels infants i pel món” i ha recordat que el finançament ha contribuït a tres missions de salvament desenvolupades enguany a aigües internacionals.
Per la seva banda, el diputat Vale Pino ha subratllat que la Diputació col·labora amb Open Arms des del 2016, amb un total de 225.000 euros aportats fins avui, als quals s’hi sumaran 45.000 euros més el 2026. Aquests recursos s’han destinat a la reparació dels vaixells, el subministrament de combustible i el manteniment de l’activitat humanitària en zones de risc.
El president del Port, Santiago J. Castellà, ha remarcat que aquesta és la tercera visita del vaixell a Tarragona, un fet que consolidaria “la vocació d’acollida que comparteixen els ports i Open Arms”. Castellà ha agraït també la col·laboració de Marina Port Tarraco, que facilita l’atracada i la provisió de serveis durant l’estada de l’embarcació.
Activitats obertes a la ciutadania
Durant tota la setmana, la ciutadania i escolars poden visitar el vaixell i conèixer de primera mà la tasca de l’ONG. Ja s’han confirmat 12 centres educatius, amb un total de 755 alumnes. Aquest matí, estudiants del Cicle Superior de Salvament i Socorrisme de l’Institut Jaume I de Salou han participat en un simulacre de salvament marítim supervisat per membres d’Open Arms.
En el marc de la visita, aquest dimecres a les 18.30 h, el vestíbul del Teatre Tarragona acollirà la projecció del documental To Kyma: rescat al mar Egeu, seguida d’un col·loqui amb Òscar Camps, en un acte obert a tothom.