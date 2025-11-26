Via pública
Tarragona ja ha renovat 5,5 dels 30 quilòmetres de clavegueram que es troben en mal estat
Els treballs de reparació de la xarxa s'allargaran fins al 2033 i es fa amb un sistema que redueix el temps d'execució
L'Ajuntament de Tarragona a través d'EMATSA ja ha renovat 5,5 quilòmetres de la xarxa de clavegueram de la ciutat. Les actuacions es van iniciar al gener i s'han d'allargar durant vuit anys, fins al 2033, amb la previsió de renovar un total de 30 quilòmetres de clavegueram. Així, encara queden pendents 18 quilòmetres que es troben en estat «greu» i 7 quilòmetres més que estan «molt greu», segons ha detallat el conseller de Territori, Nacho García.
La reparació s'està duent a terme amb un sistema de mànega contínua que evita obrir una rasa a terra. D'aquesta manera es redueixen els terminis d'execució i d'ocupació de la via pública que «provoca molèsties al veïnat», ha valorat García.