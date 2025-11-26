Política
Sonia Orts: «La ciutat està neta. Els crítics no tenen una preocupació real, sinó personal»
La consellera de Neteja de l’Ajuntament de Tarragona explica com s’ha viscut l’entrada d’Urbaser com a concessionària del contracte de recollida de residus i exposa les millores previstes en el servei
El nou contracte de la neteja i recollida de brossa, que semblava que no havia d’arribar mai, fa dues setmanes que està en marxa. Uns 14 dies dels pròxims 10 anys en els quals Urbaser es farà càrrec de rentar la cara a la ciutat i satisfer els tarragonins, farts de mesos de brutícia. El nou servei té un cost anual de 20,2 milions d’euros, a més de 26,6 milions en inversions. Arribarà a més zones, durant més temps i amb més equips. La premissa és bona, caldrà veure el resultat final.
Quina nota li posaria a Urbaser de moment?
«Crec que encara és aviat. El moment per a fer-ho serà al gener, quan hagin passat tres mesos. Ara bé, estem satisfets sobre com està la ciutat».
Per què al gener?
«Al gener ja tindrem tots els vehicles petits, màquines d’aigua etc. Serà un primer salt qualitatiu. Després, de cara al juny, en farem un altre perquè disposarem de tots els vehicles grans. Això no vol dir que no els tinguem abans».
Llavors, la valoració en aquest inici és positiva.
«La ciutat està ara com ha d’estar: neta. Però amb aquest nou contracte busquem aquest marge millora. Ara dones una volta per la ciutat i l’incivisme es nota més, tot i que n’hi ha menys. Per què? Perquè hi ha una recollida continua i serveis d’urgència. Els inspectors estan contínuament al carrer. El passat cap de setmana no hi havia gairebé voluminosos al carrer. Això feia molt de temps que no es veia. I ara ja ho normalitzarem, com ha de ser».
Com va viure el traspàs entre les empreses? Es va produir amb molta brossa als carrers, entenc que no era la situació desitjada.
«És evident que la ciutat ja no venia d’estar neta. La gran queixa i demanda a Tarragona sempre ha sigut la neteja. Hi havia una continuïtat del servei amb el qual va costar molt al Departament de l’Ajuntament i als mateixos treballadors arribar als mínims. També és cert que els últims dies d’FCC es va sortir de mare. Ens va saber molt de greu perquè ens hagués agradat que la nova empresa comencés amb una situació normal i no havent de fer un pla de xoc. Van ser quatre o cinc dies on no es va recollir. M’ho van dir després diferents treballadors particularment. A mi em va donar vergonya veure com estava la ciutat. He d’agrair als treballadors que es van bolcar per solucionar-ho».
Sancions a FCC
Per aquesta situació van sancionar a FCC. No era el primer cop, serà ja l’últim?
«Sí. Ja no hi tenim relació. Estem tancant el pagament de les últimes factures. Amb totes les multes es deixa un termini d’al·legacions, que nosaltres respondrem si s’interposen i llavors si és el cas es descompten».
L’intercanvi de maquinària es va fer a l’últim moment.
«No ho podíem fer d’una altra manera. Fins que no vam signar amb Fomento i ens van donar la maquinària, Urbaser no podia treure-la al carrer. Ens podrien haver denunciat».
Considera que el nou contracte ha sigut i és el gran tema de la legislatura?
«Crec que del nostre mandat sí. Només començar, la prioritat d’aquest govern va ser treure a licitació el contracte i adjudicar-lo. I així es va fer. Era la necessitat màxima que tenia la ciutat perquè estem parlant d’un tema de salubritat. L’anterior govern no ho va saber fer, va quedar desert dos cops. Cadascú té les seves formes de fer».
Les eleccions municipals s’acosten. Senten que, segons com funcioni el nou contracte, anirà el seu resultat als pròxims comicis?
«Sincerament, jo no hi penso. El treball al Departament de Neteja s’ha de fer, estigui qui estigui governant. M’és igual si queden dos mesos per les municipals o quatre anys. Després, la ciutadania valorarà les mesures que s’estan portant a terme, no només amb la neteja, i decidirà. Jo no tinc pressió perquè arribin les eleccions».
Batalla política
Durant el procés d’adjudicació del contracte, aturat pels tribunals, van entendre les crítiques dels altres grups municipals?
«Suposo que si ells haguessin estat en el nostre lloc haurien fet el mateix. I alguns ho van veure, no tots ens van donar l’esquena. Però entenc que políticament convenia no donar suport. A vegades, no tenia sentit el que escoltaves o com es volia que actuéssim. La pressió que esmentàvem abans amb les eleccions nosaltres no la sentim, però crec que altres polítics sí. Per això es fan segons quins moviments. I quan quedi un any per la campanya encara hi haurà més accions d’aquesta mena. Si jo veiés que la ciutadania estigués amoïnada, jo em preocuparia bastant. Però crec que les persones que diuen que no estan satisfetes no ho fan per una preocupació real, sinó per una preocupació personal».
Pel que fa a les reclamacions del sindicat respecte al nou conveni laboral, es mantindran al marge?
«Nosaltres som simplement els que paguem. No podem intervenir. Però crec que hi ha molt bon ambient. Han viscut un període difícil i, durant el canvi d’empresa, vaig veure treballadors plorant. Crec que la plantilla està satisfeta. Hem d’estar tranquils perquè la feina està sortint».
Els coloms continuen sent una de les principals fonts de brutícia de la ciutat. L’horitzó de reduir el 75% de la població d’aquestes aus en tres anys és realista?
«Sí. Entenc que la ciutadania està acostumada a escoltar promeses que després no es compleixen. Però amb aquest govern no passa. Solucionar el problema dels coloms és una fita molt important. Després de reunir-nos amb experts, vam veure el que estava fallant. El restaurant és el Port i l’hotel és la ciutat, resumint-ho. Per això, ara treballem conjuntament. Si no tenen menjar, no vindran. Vam mantenir l’última reunió a l’octubre i les diferents accions amb les naus i les diferents empreses, sobretot les que treballen amb pinso, ja estan en marxa».
I pel que fa a l’Ajuntament?
«Hem impulsat la brigada d’excrements, entre d’altres accions, que està donant un resultat increïble. Tenim un nou contracte, que va lligat al nou pressupost, per a resoldre punts crítics. Edificacions que s’estan tapant amb xarxes i també ajudes per als privats per ajudar a fer aquestes accions. També hi ha un altre problema de brutícia a la ciutat: les caques de gossos. Aquí ja estem parlant d’incivisme. Hi haurà un nou procediment perquè disminuir-les».