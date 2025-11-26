La Contra Cultural
El somni romà del joier i escultor Joan Serramià
Aquest divendres Serramià presenta 'Tarraco In Somnis', un espectacle que combina dansa i peces inspirades en Tàrraco
A l’escultor i Joier Joan Serramià l’interès per l’arqueologia li ve de petit: «Quan jo era un nen, aixecaven carrers de Tarragona i allò semblava Pompeia, així que vaig començar a fer-me una col·lecció arqueològica. Vaig trobar fragments de ceràmica, nanses d’àmfores, vidres… fins i tot, una vegada, el genoll d’una escultura de marbre».
Aquella fascinació pel món romà ja no l’abandonaria. Així va ser com, l’any 1992, estant al seu taller de Tarragona, situat a la Baixada de la Misericòrdia, el Joan va tenir l’impuls de visitar el Museu Arqueològic. «Ja hi havia estat moltes vegades, però aquell cop no va ser igual. Veient tot el que hi havia, però d’una manera diferent, em vaig marejar i tot».
De tornada al taller Serramià va encetar una col·lecció de joies inspirades en aquells tresors arqueològics. Aquell projecte acabaria sent exposat al Pretori amb motiu del Congrés Internacional d’Arqueologia Clàssica que es va celebrar l’any següent, amb més de 40.000 visitants. Posteriorment, aquella col·lecció, anomenada Arts Minor, seria exposada també a Berlín.
«Va tenir un gran èxit», recorda Serramià. «Però, com que sempre he tingut més mentalitat d’artista que d’empresari, vaig decidir que ja n’hi havia prou i vaig deixar de fer joies romanes». Ara, el Joan ha decidit reinterpretar aquella col·lecció «amb una visió més contemporània, amb peces grans i materials sintètics». D’aquesta reinterpretació ha sorgit Tarraco In Somnis, que serà presentat aquest pròxim divendres, 28 de novembre, al Pretori de Tarragona. El projecte és un espectacle de dansa que neix del diàleg entre les ballarines de la companyia La Im.Perfecta i les creacions del joier i escultor. L’espectacle, que es farà a la sala del Sarcòfag d’Hipòlit, servirà per presentar 29 peces noves —joies contemporànies i objectes inspirats en les peces arqueològiques més emblemàtiques de Tàrraco— amb les quals Serramià reinterpreta la seva emblemàtica col·lecció romana de 1992, i que es podrà veure també en format d’exposició complementària perquè el públic pugui contemplar de prop aquelles peces que van suposar el principi de tot el projecte.
«Amb els anys, he anat tenint una visió diferent del món romà, he sigut conscient de la seva importància», admet el Joan. «I, com que jo soc gaudinià i jujolià, i Gaudí i Jujol estaven fascinats pels romans, jo també ho estic», reafirma l’escultor.
Aquesta presentació s’emmarca en les activitats organitzades per l’Ajuntament de Tarragona per acomiadar l’any Tarraco 25, que commemora els 25 anys de la declaració de Tarragona Patrimoni Mundial.
L’espectacle combina la dansa amb el patrimoni a través de la narració d’una història que té com a protagonistes els déus protectors de Tàrraco –com Júpiter, Minerva o Medusa–, així com personatges històrics vinculats a la ciutat –com August, Adrià i Antínoo. «Tots els personatges que apareixen estan relacionats amb alguna peça arqueològica localitzada a Tarragona», detalla Serramià. La proposta compta amb un acompanyament musical que signa Magí Capdevila i la locució d’uns fragments en llatí interpretats per Felipe García García.
Pel que fa a la nova col·lecció, Joan Serramià explica que, aquest projecte, ha estat un nou punt de partida «i no s’acabarà aquí», perquè té la intenció de fer «joies romanes amb la visió d’ara».
Tarraco In Somnis es presentarà aquest pròxim divendres 28 de novembre en dos passis, a les 19 i a les 20.30 h, amb totes les invitacions ja exhaurides.