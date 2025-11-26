Societat
Sanitaris, policies i juristes aborden la detecció de violència masclista en el sector de la salut
La trobada, organitzada per la Unitat d'Igualtat de l'ICS, va tenir lloc a l'Hospital Joan XXIII
L’Hospital Joan XXIII va acollir ahir una jornada centrada en la detecció i l’abordatge de la violència masclista en l’entorn sanitari, on professionals de la salut, l’àmbit judicial, el treball social i els cossos policials es van reunir per compartir experiències i eines per reforçar l’acompanyament a les víctimes.
La trobada, organitzada per la Unitat d’Igualtat de l’ICS al Camp de Tarragona coincidint amb el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, va posar en manifest la necessitat d’una resposta «transversal, coordinada i integral» davant aquesta problemàtica.
«No es tracta únicament d’un problema social, sinó d’un greu problema de salut pública que exigeix una resposta ferma de tot el sistema», va afirmar durant l’acte la gerent de l’Hospital Joan XXIII Ione Montalvo.
«L’objectiu és crear un entorn segur per als usuaris, i que aquests puguin confiar en nosaltres com a organització. La manera d’aconseguir això és formant als nostres professionals perquè tinguin la sensibilitat per a detectar aquestes situacions i acompanyar als pacients en el procés», va afegir.
Un nou protocol intern
La gerent també va posar en valor el nou protocol per a la prevenció i la detecció de conductes no admissibles en l’àmbit sexual, un pas «bastant innovador i capdavanter en l’entorn sanitari». «Aquesta eina ens reforça i ens dona una resposta àgil, ràpida i coordinada per a la protecció de les víctimes i d’un ambient de treball saludable», va assegurar.
Es tracta d’un protocol que pot activar «qualsevol treballador que presenciï o sigui informat» d’una conducta masclista, sense necessitat que sigui la víctima que denunciï. El procediment aborda «conductes lleus, sobretot comentaris o actituds inadequades», però que «contribueix a prevenir escenaris més greus i a fomentar una cultura de respecte».
El primer contacte
Per la seva banda, la gerent de l’Atenció Primària de l’ICS al Camp de Tarragona, Olga Ochoa, va assenyalar que molts casos es detecten als CAP, a les consultes diàries o als serveis d’urgències. «Som sovint el primer espai on una víctima pot sentir-se escoltada i segura per explicar què està vivint», va apuntar.
La jornada també va comptar amb la participació de la subdelegada del Govern central a Tarragona, Elisabeth Romero, que va subratllar la importància de «trencar el silenci» i acompanyar les víctimes perquè no se sentin jutjades. «La detecció precoç és clau, especialment en infants que poden estar patint situacions de violència dins la llar», va afirmar.