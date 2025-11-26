Alimentació
Experts asseguren a Tarragona que l'ús d'insectes en l'alimentació començarà amb pinsos per animals
Un congrés internacional organitzat per la URV a Tarragona exposa els principals avenços en recerca
La introducció dels insectes a l’alimentació humana està començant a prendre forma a Espanya i Europa, tot i que encara de manera molt gradual i amb diferents graus d’acceptació per part dels consumidors. Malgrat els clars beneficis nutricionals i mediambientals assenyalats per la comunitat científica, el factor cultural i el rebuig social continuen sent les principals barreres per a la seva normalització.
Davant aquesta situació, l’estratègia triada per gran part del sector alimentari el 2025 és la seva incorporació progressiva a través dels pinsos per a animals. D’aquesta manera, es busca familiaritzar els ciutadans amb la nova font de proteïna de manera indirecta i, alhora, establir les bases per a una futura integració a les dietes humanes.
Aquesta setmana, Tarragona està acollint un congrés internacional on mig centenar d’investigadors debaten els principals avenços tecnològics i reptes científics a la producció i aplicació d’insectes a l’alimentació. Aquest esdeveniment organitzat per la Universitat Rovira i Virgili posa de manifest la importància creixent del tema a l’agenda europea i la urgència de trobar solucions sostenibles per al futur alimentari global.