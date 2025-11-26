Política
ERC denuncia la incoherència de Viñuales amb els carrils bici
Els republicans també alerten que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) continua encallat
El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona exigeix a l’alcalde Viñuales que aposti, d’una vegada, per una xarxa pedalable coherent, segura i contínua. Els republicans denuncien que el govern del PSC «no té paraula ni rumb» i que les seves decisions sobre els carrils bici «responen més a pressions puntuals que no pas a un model de ciutat», afirma el conseller Xavi Puig.
«No té paraula perquè vam aprovar el pressupost del 2024 a canvi de tirar endavant dos projectes d’asfaltatge amb carril ciclable, i ara els està posant en dubte», assegura. Pel que fa al rumb, Puig subratlla la contradicció del govern: «Va fer el carril bici d’Andorra, va treure el de Pere Martell i ara no sap què fer amb Prat de la Riba. Cap on anem? Cap on va Andorra, si no va enlloc?».
La crítica arriba arran de la possible marxa enrere en el projecte del carril bici de Prat de la Riba, que havia d’aprofitar les obres d’asfaltatge per incorporar-hi una via ciclista. Ara, però, el PSC estudia frenar-lo perquè caldria eliminar un carril de circulació. Per a ERC, aquest plantejament «torna a posar en risc qualsevol avenç real cap a una mobilitat sostenible».
Puig recorda que Viñuales «ja va eliminar el carril bici del carrer Pere Martell», impulsat durant l’anterior mandat republicà. «És incoherent fer un carril bici a un carrer i eliminar-lo al del costat. Només tindran sentit si els connectem en xarxa. Si permeten anar de Ponent a la URV, de SPSP a Serrallo o de Part Alta a platja Llarga. Quin sentit té fer carrils inconnexos?», denuncia.
Pel que fa a la planificació de la xarxa pedalable, el conseller remarca el paper clau de l’Imperial Tarraco, que ha de ser la ròtula que articuli tots els ramals: «Ha de permetre connectar cap a Sant Salvador, cap a Sant Pere i Sant Pau, cap a l’avinguda Catalunya, cap al Mercat, al Serrallo, a Llevant i a Ponent. Si ens carreguem els ramals a Pere Martell o a Prat de la Riba, què queda?».
ERC subratlla també que, mentre es frenen o s’eliminen projectes, el govern de Viñuales impulsa actuacions aïllades sense una estratègia global. És el cas del nou carril bici de l’avinguda Andorra, recentment estrenat. «Aquest és l’exemple perfecte del desordre: es fa un carril nou mentre se’n retiren o es qüestionen d’altres. Això no és planificar una xarxa, és anar improvisant», lamenta Puig.
Els republicans alerten també que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) continua encallat. «Tres anys després, encara no tenim el document. El govern del PSC ha incomplert tots els terminis i ara s’amaga darrere d’aquesta paràlisi per evitar prendre decisions valentes», retreu Puig.
Pel que fa al futur carril bici de Llevant, Puig considera «incomprensible» que la seva execució quedi condicionada a la celebració del Tour de França 2026. «Tarragona no pot quedar supeditada a un esdeveniment esportiu. La mobilitat quotidiana i el benestar de la ciutadania han de ser prioritaris», afirma.
El conseller subratlla la responsabilitat municipal en context d’emergència climàtica. «Estem en un moment en què la mobilitat diària és l’eina més impactant que té un ajuntament per fer avançar la sostenibilitat», ha conclòs.