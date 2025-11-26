Medi Ambient
Els equips de mesura per a l’estudi de la qualitat de l’aire a Tarragona s’instal·laran el primer trimestre del 2026
La UPC recollirà mostres dels elements contaminants durant 24 mesos i farà informes parcials
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Ajuntament de Tarragona estan estudiant on ubicar els equips de mesura per a l’elaboració de l’estudi municipal de la qualitat de l’aire. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García, explica que es repartiran fins a set equips per la ciutat, els quals es preveu que s’instal·lin «durant el primer trimestre del 2026».
El passat 1 de novembre, la UPC va començar a redactar un informe previ dels compostos orgànics volàtils (COV) que poden estar presents a l’entorn industrial de Tarragona, classificats per la seva perillositat i contaminació olfactiva. Aquest document s'està fent a partir de les anàlisis realitzades per altres administracions i entitats en els darrers anys. «Entre altres, hem demanat al Port que ens passin les dades de les que disposen», apunta García.
Durant aquesta frase preliminar, també s’acabarà de decidir on s’ubicaran els nous punts de mesurament. El cinquè tinent d’alcalde indica que hi ha dos principals condicionants a l’hora de definir els emplaçaments: «Cal que els equips estiguin connectats al corrent elèctric i es trobin en un espai de fàcil accés perquè els experts han de visitar freqüentment la màquina». En aquest sentit, el consistori ha facilitat un mapa amb els equipaments municipals de la ciutat «perquè puguin anar descartant els que no siguin adequats».
La idea és que es col·loquin en les zones de la ciutat més properes als complexos industrials, com poden ser els barris de Ponent o els de la zona Nord, tot i que també n’hi haurà al centre. Per exemple, la Generalitat de Catalunya compta amb estacions a Bonavista, Sant Salvador, el parc de la Ciutat i el Complex Educatiu de Tarragona. El conseller García calcula que els dispositius estaran instal·lats a la primavera i, entre el març i l’abril, s’iniciarà la recollida de mostres.
L’estudi haurà de determinar la qualitat de l’aire a la ciutat, amb la identificació qualitativa i quantitativa de fins a 72 COV tant en mitjanes com en episodis de curta durada. El període de mostreig serà de 24 mesos, que es dividiran en dos períodes de 12. Al cap de sis mesos, la UPC haurà d’entregar un primer informe parcial. Quan passi un any, n’haurà de presentar un altre que inclogui també possibles canvis d’ubicacions o millores en la qualitat o l’execució dels treballs. Un cop finalitzat el segon any de presa de mostres, s’elaborarà un document final amb conclusions que es presentaran en públic.
Responsabilitat del Govern
L’Ajuntament va encarregar l’elaboració d’aquest estudi a la Universitat Politècnica de Catalunya, que es va imposar a la Universitat Rovira Virgili, el passat mes de maig. L’adjudicació, per 533.234,90 euros (IVA inclòs), va arribar després que l’Ajuntament suspengués, el maig del 2024, la tramitació del procediment de licitació i sol·licités, sis mesos després, una pròrroga d’aquesta moratòria. El govern municipal esperava que la Generalitat inclogués en el seu pressupost per al 2025 una partida per a elaborar un estudi de la qualitat de l’aire que inclogués també els municipis del voltant.
«Esperem que la Generalitat assumeixi aquesta responsabilitat», assenyala García, qui continua creient que els resultats d’una investigació a nivell municipal no són prou representatius ni fiables. «Ens permetrà saber quina és la realitat, però no podrem treure grans conclusions ni saber quin és l’emissor dels contaminants», indica. Tot i això, creu que és «important» fer-lo, donat que és «una demanda de la mateixa ciutadania» i serà «una mesura de pressió» perquè les administracions prenguin mesures.